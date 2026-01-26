Urge recuperar el cauce natural del Duero a su paso por Zamora

A propósito del artículo de Carlos Gil Andrés que salió publicado en este medio el lunes día 12 del actual, y cuyo encabezamiento era esperanzador: «La CHD apuesta por la recuperación de los cauces naturales de los ríos de Zamora», quiero aprovechar para hacer un apunte, precisamente haciendo alusión a lo que, aunque no de manera muy clara, se puede apreciar en la foto que ilustraba el mismo, y que he querido recuperar para que también acompañe a estas letras.

En la foto, si nos fijamos bien, se puede vislumbrar la vegetación de la «nueva isla» que, por no haber hecho bien sus deberes quien en su día debió hacerlos, o al menos obligar a que se hicieran (a mi juicio, el Ayuntamiento de Zamora), ha ido creciendo sobre los restos de la ataguía (estructura de carácter temporal, construida a modo de dique o barrera de contención de aguas, para desviar el curso de una corriente y dejar en seco un espacio en el que se esté ejecutando una obra mayor), que se construyó para facilitar la ejecución de las pilas del Puente de los Poetas, y que, en buena lid, debieron ser retirados en su totalidad a la conclusión de la referida obra, no hace demasiado tiempo.

El hecho de que no fueran retirados en su día provocó el nacimiento de un pequeño islote que, con el paso de los años, debido a la acumulación de los sucesivos sedimentos (arena, lodo, grava…), que arrastrados por la corriente se han ido depositando sobre los restos de la ataguía, han propiciado el crecimiento de lo que aun hoy es una pequeña isla, y que, si nadie lo remedia, se puede convertir en una isla de dimensiones preocupantes porque, si o si, habrá reducido de manera considerable la capacidad de desagüe del cauce del Duero en un tramo urbano, lo que es un peligro en potencia, en esta ocasión, para los barrios situados a ambas márgenes: el Barrio de Olivares y el Barrio de San Frontis.

Si no queremos que en un futuro más o menos cercano, caso de que se produzca una avenida de aguas importante, lo cual nunca hay que desdeñar, resulten inundados los barrios citados, sería bueno que, para evitar que la corriente, al no poder discurrir por el centro del cauce, por estar ocupado en buena medida por la referida isla, se abra paso por las márgenes, provocando inundaciones en los terrenos aledaños, cuanto antes se lleven a cabo las pertinentes actuaciones de dragado y recuperación del mismo y, en consecuencia, de su capacidad de desagüe, mejor que mejor.

Por todo ello, sugiero al Ayuntamiento de Zamora que, al ser la administración encargada de mantener en buen estado las márgenes y el cauce del río Duero a su paso por el término municipal de la capital, tome cartas en el asunto antes de que sea tarde.

El Puente de los Poetas, que para mí siempre será el «Puente de Manuel Soriano», por el empeño que quien siendo entonces concejal del Grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, además de ingeniero de caminos, canales y puertos, puso para que la ubicación del soñado puente fuera la que es, no merece verse envuelto nunca en ningún incidente triste que pueda tener su causa en la desidia. Para quien suscribe, la no recuperación total del cauce del Duero una vez concluyeron sus obras no fue sino una desidia que se debe corregir.

El bueno de Manolo Soriano, allá donde esté, vería con buenos ojos que se lleven a cabo obras de dragado y limpieza integral del cauce del Duero a su paso por Zamora, y de manera muy particular del tramo situado aguas arriba del puente por el que él tanto peleó.

Recuperar la capacidad de desagüe del cauce del Duero a su paso por nuestra ciudad es un imperativo que no se puede demorar, porque de no hacerse puede que algún día lo tengamos que lamentar.