Trágico accidente ferroviario

Los trabajos en la zona cero de Adamuz continúan con la retirada de los trenes siniestrados

Vaya en primer lugar mi condolencia a las familias y allegados de las víctimas y el deseo del pronto restablecimiento de los heridos como consecuencia de la catástrofe ferroviaria de Adamuz, así como mi felicitación para todos los servicios de emergencias desplegados y a los ciudadanos de la zona, colaboradores en la atención prestada a los ocupantes de los trenes siniestrados. Esperemos que los responsables de los servicios ferroviarios, al igual que los políticos gobernantes estén a la altura de las circunstancias ante el horrible suceso, volcándose en las ayudas necesarias y que asimismo se haga lo imposible por conocer la causa de lo sucedido y con ello evitar nuevos accidentes como éste y los que ya tuvieron lugar en fechas anteriores, aunque sabemos que la seguridad absoluta es imposible, y si hubiera responsables de la tragedia, que paguen justamente por ello, no olvidando que ya algunos pasajeros y maquinistas de los trenes habían advertido y denunciado en fechas anteriores, muy próximas, de ciertas anomalías en el mismo trayecto donde se ha producido el accidente.

Por favor, menos morbo y más verdad en las televisiones y sus tertulianos, dejen al margen sus ideologías políticas.

Ángel Santamaría

