Opinión
Trágico accidente ferroviario
CARTAS | Por favor, menos morbo y más verdad en las televisiones y sus tertulianos, dejen al margen sus ideologías políticas
Vaya en primer lugar mi condolencia a las familias y allegados de las víctimas y el deseo del pronto restablecimiento de los heridos como consecuencia de la catástrofe ferroviaria de Adamuz, así como mi felicitación para todos los servicios de emergencias desplegados y a los ciudadanos de la zona, colaboradores en la atención prestada a los ocupantes de los trenes siniestrados. Esperemos que los responsables de los servicios ferroviarios, al igual que los políticos gobernantes estén a la altura de las circunstancias ante el horrible suceso, volcándose en las ayudas necesarias y que asimismo se haga lo imposible por conocer la causa de lo sucedido y con ello evitar nuevos accidentes como éste y los que ya tuvieron lugar en fechas anteriores, aunque sabemos que la seguridad absoluta es imposible, y si hubiera responsables de la tragedia, que paguen justamente por ello, no olvidando que ya algunos pasajeros y maquinistas de los trenes habían advertido y denunciado en fechas anteriores, muy próximas, de ciertas anomalías en el mismo trayecto donde se ha producido el accidente.
Por favor, menos morbo y más verdad en las televisiones y sus tertulianos, dejen al margen sus ideologías políticas.
Ángel Santamaría
Suscríbete para seguir leyendo
- Nueva vida para el extinto convento de Zamora: El antiguo hogar de las Juanas albergará una fundación privada
- El renacimiento del Camino del Lobo: Las claves de un ambicioso proyecto para dinamizar el noroeste de Zamora
- Cazadores zamoranos alzan la voz contra la propuesta de la UE de limitar la captura de esta especie
- Centros de Cáritas en Zamora sufren intentos de estafas telefónicas
- Orden de reparación urgente de muros colapsados en la Cuesta de la Estación de Benavente
- Zamora prepara la apertura de un centro enograstronómico
- Crónica del destierro de Zamora
- PSOE e IU exigen a Asensio el cese fulminante de la concejala de Personal en Benavente