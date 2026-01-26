Todo son malas noticias

No hay ni una buena. Vaya comienzo de año que llevamos. Los accidentes ferroviarios nos han dejado tocados a todos. Muchos de los heridos han aportado testimonios conmovedores que, ojalá, nos hicieran reflexionar sobre la levedad de la vida y sobre los comportamientos individuales y colectivos. Gente joven y no tan joven, maravillosa, que nos ha tocado el corazón y nos ha hecho pensar. Qué pena que esas reflexiones duren lo que duran. Enseguida olvidamos, enseguida volvemos a las andadas, enseguida claudicamos, empleo esta palabra no como una idea de fracaso, sino de conveniencia ante lo que nos sucede en el día a día.

2026 no está siendo un buen año. Al dolor que nos han causado las pérdidas de seres humanos, las materiales corresponden a la Administración, hay que añadir la meteorología adversa que tantos problemas está causando. No sé si es el tan traído y llevado cambio climático o simplemente hace lo que tiene que hacer porque estamos en invierno. Y cuando el invierno arruga el morro, ya se sabe.

Las carreteras impracticables y la lluvia caída, que no ha sido poca, han derribado muros de contención como ha ocurrido en Asturias, donde un tren de Cercanías sufrió un desprendimiento de piedras a la salida de un túnel. ¿Cuántas más incidencias tienen que ocurrir? Lo lamentable es que aquí nadie asume responsabilidades. El verbo dimitir, en primera persona, no existe. Nadie tiene la culpa, sin embargo todo apunta a que en el accidente de Adamuz, la vía se partió antes del descarrilamiento del Iryo.

En principio, el suceso, que ha sido noticia mundial, ha provocado que las negociaciones sobre el AVE a La Meca entre el consorcio español y Arabia Saudí se hayan aplazado. La falta de concreción, la falta de claridad, la ausencia de responsabilidades no dejan bien parado al Gobierno de España. No podemos sacar pecho cuando Adif ha reconocido que "no cuenta" con personal ni medios para detectar defectos en las vías del tren y debe contratarlos. De nada nos ha servido la llegada del AVE si no se puede afrontar el mantenimiento de las estructuras ferroviarias.

A ver si cuando pase la tempestad, y no solo la meteorológica, vuelve la calma, el sentido común, la asunción de responsabilidades y la tranquilidad y la paz que necesitamos.