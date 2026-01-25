No somos casi nada

Café del sábado por la mañana en el lugar de costumbre. El amigo del fin de semana se desahoga nada más verme: "Que un fenómeno meteorológico como la nieve sea capaz de paralizar un territorio me parece que explica muy bien lo que nos pasa y lo que nos debería pasar". Su perorata matutina coincidía con las imágenes de televisión que estaban emitiendo en ese momento. Como no entendía nada, le dije que dejara de marear la perdiz y me explicara el trasfondo del asunto. Se tomó su tiempo, como de costumbre. Cogió la taza, saboreó el café con leche sin lactosa, se limpió los labios y soltó: "Es tan sencillo de entender que me sorprenden tus dudas, un chaval como tú que suele captar las cosas a la primera. Veo, sin embargo, que hoy te has levantado muy lento". Como se iba por los cerros de Úbeda, le dije que aterrizase y explicara lo que yo seguía sin entender. "Que nos creemos los amos del mundo y cuando la nieve cae con intensidad, como ahora, nosotros, tú y yo y miles de personas más, quedamos a merced de ella. La nieve, una cosa tan insignificante que con solo cogerla se derrite. ¿Has entendido lo que quiero decir o te lo tengo que explicar otra vez?", remató.

"Ahora sí —le dije—. Has estado brillante, como de costumbre". Me dio una palmadita en el hombro, nos reímos un buen rato, chocamos las tazas del café para brindar y nos dijimos cosas a la cara que no puedo reproducir aquí. Cuando pasaron unos minutos, llegó Pedro, otro amiguete que de vez en cuando se suma a nuestros encuentros semanales. Se sentó con la parsimonia de siempre, lo pusimos en situación y empezó a hablar como lo que es, un filósofo de primera categoría: "La nieve es una maravillosa metáfora de la fragilidad. Se toca y se derrite, como la vida misma. Pero sobre estas cuestiones se ha reflexionado desde hace muchísimo tiempo. Nosotros nos creemos muy listos y en realidad somos primerizos. Un poquito de humildad no nos vendría mal", pronunció. "Oye, oye, mira con atención, que algunos ya peinamos canas. Eso de primerizos…", le solté al escuchar aquella sentencia tan poco amigable. Pero ni se inmutó y siguió con su alocución: "La antigüedad clásica reflexionó profundamente sobre la fragilidad, la vulnerabilidad y la precariedad humana. Lo hicieron los estoicos como Séneca o Marco Aurelio, pero también Aristóteles y los grandes trágicos griegos".

Nunca imaginé, estimado lector, que un sábado por la mañana me fuera a encontrar con la nieve, la fragilidad de Séneca y la voz de mis amigos con estas reflexiones tan potentes. He recordado las clases de Filosofía en el Claudio Moyano y nunca utilizaron la nieve para explicar el pensamiento de los filósofos griegos. ¡Ay, si lo hubieran hecho: otro gallo nos hubiera cantado a tantos! Pero no. Con el paso del tiempo, he descubierto por mí mismo que la filosofía, al igual que otros conocimientos, se puede enseñar de muchas maneras. Algunas te invitan a quedarte en casa para siempre, mientras que en otras ocasiones desearías que las clases no terminaran nunca. Imagino que los docentes que comparten su tiempo con los chavales en infantil, primaria, secundaria o la universidad son conscientes de que el conocimiento no se transmite por arte de magia, sino que para lograr que las semillas germinen, florezcan y den frutos se necesitan unas manos muy especiales: las suyas. Por eso, el 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación. ¿Ahora entienden por qué he escrito lo que acaban de leer? En fin, cuídense y disfruten de la vida antes de que se derrita.