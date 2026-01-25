Mercosur: sorpresa, lío y dudas

Aunque por muy poca diferencia de votos, el Parlamento Europeo tumbó el pasado miércoles el polémico acuerdo con Mercosur rubricado solo cuatro días antes en Asunción (Paraguay) por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo de Europa, Antonio Costa. Sorpresa morrocotuda, aunque ya había bastante gente mosqueada y muchas personas, sobre todo agricultores y ganaderos europeos, en contra y dispuesta a mantener, y acentuar, las movilizaciones si el pacto seguía adelante. ¿Cómo fue posible el rechazo si aquello parecía atado y bien atado? No, no lo estaba y el asunto había entrado ya, como es más que habitual en estos tiempos, en la confrontación política, en el terreno electoralista.

El frenazo del Parlamento Europeo se basó en una propuesta de Los Verdes y la izquierda minoritaria, que pedía que el acuerdo con Mercosur fuera enviado al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) para que éste dictaminara si se adecúa a las normas comunitarias o si entra en colisión con ellas. Parecía algo de trámite porque los proponentes tienen los votos que tienen, pero, amigo, se sumó la ultraderecha y, además, diputados del Partido Popular, socialistas, liberales y demócratas también respaldaron la iniciativa pese a que sus respectivos grupos habían dado luz verde al pacto con Mercosur. Muchos de estos “disidentes” eran franceses y polacos, o sea, procedían de dos naciones que se han opuesto a lo firmado con los cuatro países sudamericanos. En estos casos, ha pesado más el origen que la ideología. Y en el “no” francés seguro que han influido las fuertes protestas que se viven desde hace días. Protestas que también se están produciendo en España y que, según anuncian las organizaciones agrarias, van a continuar, especialmente cuando su postura ha sido avalada por el Parlamento Europeo.

Y ahora, ¿qué? Es la pregunta del millón. He intentado encontrar respuesta en periódicos, teles, radios y redes sociales y ni los supuestos máximos expertos coinciden. Únicamente dicen que hay que reflexionar y esperar. Incluso leo un análisis en el que se pide a la Comisión Europea prudencia y pedagogía, lo que equivale a afirmar que es necesario no actuar a espetaperro y que conviene explicar en qué consiste el abrazo con Mercosur. A buenas horas, mangas verdes, pensara más de uno. Que expliquen, que expliquen, aunque mucho me temo que al sector agrario solo le vale una explicación: garantizar que no haya competencia desleal, que en los países sudamericanos actúen con las mismas condiciones, y restricciones, que en Europa. Lo han contado por activa, pasiva y perifrástica los portavoces agrarios: no se pueden traer de allí carnes, verduras, frutas, miel, etcétera criadas con productos que aquí están prohibidos. Y hablamos, claro, de lo sanitario, lo fitosanitario y lo medio ambiental, por citar las áreas más importantes y llamativas.

Esta oposición agraria tiene una doble vertiente. Por un lado, temen que las importaciones, ya sin aranceles, que lleguen del otro lado del Atlántico hagan caer los precios europeos hasta hacer inviables las explotaciones agrícolas y ganaderas. Y por otro lado, no se fían de las cláusulas de salvaguarda que la Unión Europea impuso al acuerdo a instancias de la italiana Meloni. Aun con estos requisitos, Francia se opuso y, según se vio el miércoles, hay muchos más disidentes de lo que parecía. Alemania, en cambio, pide que el pacto se aplique ya. España ni fu ni fa. En el PSOE apoyan, pero no acaban de tenerlo claro. Sumar, el otro socio del Gobierno, lo rechaza. En el PP están como en el PSOE: sí, pero... Además, temen que se les vaya gente a Vox ahora que tenemos elecciones a la vista.

Habrá que esperar, pero nadie lo tiene fácil. ¿Es tan complicado frenar la competencia desleal, apoyar a nuestros agricultores y ganaderos y tratar de revitalizar un campo, un mundo rural, que agoniza? Aun es posible, pero cada vez queda menos tiempo.