Defecto de fábrica

Óscar Puente, ministro de Transportes durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a Luis Pedro Marco de la Pena, presidente de Adif, y José Antonio Santano Clavero, Secretario de Estado de Transportes. / José Luis Roca

Un accidente se puede producir en cualquier momento y lugar. Puede ser debido a causas de todo tipo, en muchas ocasiones, naturales, factores ambientales o de mera fatalidad sin necesidad de que nadie actúe de manera negligente. Otras un despiste, un error humano, una mala interpretación de las circunstancias. Las consecuencias en esos casos pueden ser igual de trágicas y dolorosas, pero no tienen por qué generar exigencia de responsabilidades personales.

Sin embargo, si un portero de puticlub, un matón, es ascendido a miembro de un consejo de administración, evidentemente no por cualificación o experiencia sino con el único objetivo de ir sumando sueldos mientras se dedica a otras cosas para quienes lo han nombrado, lo normal es que esa empresa descarrile.

Si una empresa pública se convierte en el lugar donde colocar a más de 700 enchufados porque tienen que tener un sueldo por aquello de que hay que crear estructura para ganar las elecciones y hay que ganar las elecciones para mantener la estructura de puestos y trinques, lo normal es que en algún momento la empresa y el servicio prestado cortocircuiten.

Si, recuperando la más casposa tradición de los caciques, esas empresas se convierten en los sitios elegidos para que con la teta pública mantengamos a las prostitutas que, junto a la coca que también paga el contribuyente, amenizan la vida del ministro de turno, lo normal es que, aunque no acudan al puesto de trabajo, las empresas y el servicio que tienen que prestar se vayan, hablando en plata, a mamarla.

Si los criterios técnicos, de idoneidad y de cualificación se olvidan para la incorporación de equipos clave, tanto humanos como materiales, por muy bueno que sea el conjunto, lo normal es que todo termine desmoronándose.

Si, quien dice controlar y auditar todo lo anterior concluye que todo está impecable y ese servicio vive su mejor momento en España, aunque haya dejado de cumplir la mayor parte de los estándares de calidad exigibles, lo normal es que todo termine descontrolado. Defecto de fábrica se llama.