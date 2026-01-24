¿Por qué al sol se está bien y a la sombra no?

Hay días de invierno en los que el Sol parece un aliado. Sales a la calle, buscas una acera resguardada, el Duero baja tranquilo y, de pronto, al abrigo de la luz, sobra la bufanda. Incluso apetece pararse un rato. Luego te mueves dos metros, entras en sombra, y el frío vuelve con ganas. Ese engaño tan conocido tiene mucha física detrás.

El Sol de invierno no calienta menos porque esté más lejos. De hecho, la Tierra está algo más cerca del Sol en enero que en verano. Lo que cambia es el ángulo. En invierno, el Sol se mantiene bajo en el cielo. Sus rayos llegan más inclinados y se reparten sobre una superficie mayor. La misma energía, pero más estirada. Como una linterna apuntando de frente o de lado. Ilumina igual, calienta distinto.

Eso explica por qué el Sol luce brillante, casi blanco, pero no logra templar el ambiente. La radiación llega, sí, pero atraviesa más atmósfera, se dispersa más y pierde eficacia térmica. En verano el Sol cae casi a plomo. En invierno acaricia. Parece que da calor, pero no se compromete del todo.

La sensación térmica añade otra capa al engaño. Nuestro cuerpo no mide vatios por metro cuadrado. Mide pérdidas de calor. Cuando estamos al sol, la radiación solar compensa parte del calor que perdemos por el aire frío. No es que el ambiente sea cálido, es que dejamos de enfriarnos tan rápido. En cuanto desaparece el Sol, el equilibrio se rompe y el frío se nota de golpe.

En Zamora esto se entiende bien paseando junto al río. Al mediodía, en la margen soleada del Duero, el invierno parece amable. La piedra de los pretiles acumula algo de calor, el aire está quieto y uno se confía. Al cruzar al tramo umbrío, entre corrientes y sombra, el termómetro invisible del cuerpo se desploma. Misma temperatura real. Sensación completamente distinta.

También influye el suelo. En invierno la tierra, el asfalto o la piedra están fríos. Aunque el Sol incida, gran parte de la energía se va en compensar ese frío acumulado. No hay reserva térmica. En verano ocurre lo contrario. Todo devuelve calor, incluso cuando el Sol ya se ha ido.

Por eso el sol de invierno engaña. Nos invita a quitarnos el abrigo, a pensar que no hace tanto frío, a alargar el paseo. Pero la física no perdona. La energía que llega no basta para cambiar el ambiente, solo para maquillar durante un rato la sensación.

Quizá por eso esos paseos invernales tienen algo especial. Luz limpia, aire frío, calor prestado. Un equilibrio frágil que dura lo justo. Como casi todo en esta época del año.