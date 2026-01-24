Ganan los agricultores europeos

O eso espero y deseo una vez que el Parlamento Europeo decidiera frenar la tramitación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al aprobar, en una votación muy ajustada, la remisión del texto ante el Tribunal de Justicia de la UE. Semejante acuerdo ponía en riesgo no ya el futuro sino el presente de nuestros agricultores y ganaderos. Esto lo explica mucho mejor, como debe ser, como corresponde, Celedonio Pérez, magnifico experto y defensor del agro zamorano, querido y valorado por agricultores y ganaderos. Cele siempre hace justicia al campo de palabra y de obra, con sentido común, el que no demuestran la mayoría de políticos, aquende y allende.

Por cierto, Irene Montero e Isa Serra, ya saben Podemos en estado puro, han querido colgarse la medalla de paralizar Mercosur pero, hete aquí que, en el momento de la votación se ausentaron, para convocar a los medios de comunicación con el fin de criticar la visita del Rey de España que pronunció un discurso en el Parlamento Europeo y al que no han dudado en llamar de todo y nada bueno. Siguen con los viejos clichés de esa izquierda trasnochada, completamente obsoleta que acabará desapareciendo porque no hay lugar para ella.

Una buena maniobra de dilación ya que, de esta forma, la Eurocámara ha podido solicitar formalmente un dictamen jurídico para evaluar si el pacto respeta los tratados de la Unión. Efectivamente, esta maniobra legal supone la paralización temporal de cualquier avance institucional y podría retrasar la ratificación definitiva del acuerdo más de un año. Quieren firmar la defunción del campo europeo y hay que hacer lo indecible para impedirlo. A los consumidores nos va la salud en ello.

Los productos procedentes de estos y otros países no cuentan con las mismas exigencias que impone la Comisión Europea a nuestros productos. En el continente europeo, las normas que regulan las relaciones laborales, el uso de fertilizantes, el bienestar animal o el impacto ambiental imponen unos costes adicionales que los hacen mucho menos competitivos frente a las explotaciones americanas. Es preferible pagar más y no jugar con la salud.

En principio, los agricultores y ganaderos contentos ante este revés judicial para Bruselas y para Ursula von der Leyen, que no hila muy fino últimamente.