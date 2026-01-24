Caquistocracia, el gobierno de los peores

Yo quería ser periodista desde que entré en el instituto a los catorce años. Mi madre insistía en que estudiara Derecho y mi padre Bellas Artes. Ambos aseguraban que con el periodismo me iba a morir de hambre. Nunca lo sabremos. Porque soy pastora de ovejas y me moriré de fiebre Q, de gripe aviar o de la rabia, pero nunca de hambre.

En el antiguo COU me dio un aire y me presenté a delegada.

Hay que entender que era 1991. La Unión Soviética se fue pa’l carajo, Sadam Hussein invadió Kuwait más lo que vino después, los yugoslavos comenzaron a masacrarse entre ellos y no hubo manera de pararlos. El sindiós era tan generalizado, que incluso Metallica renunció al thrash metal para sacar el Black álbum y mis compañeros de clase me dieron su apoyo para representarlos.

Unos años más tarde, en 2019, durante su primer mandato, Trump fue recibido con un abrazo en suelo norcoreano por Kim Jong Un, demostrando que los majaras también andan faltos de cariño. Los brasileños eligieron presidente a Bolsonaro, los salvadoreños a Bukele, los ucranianos a Zelenski y los habitantes de un pequeño pueblo de Zamora votaron para alcaldesa a una pastora de ovejas cuyo mayor mérito consistía en haber sido delegada de clase a los diecisiete.

Una delegada de clase tremendamente comprensiva. Y cómplice. A la que cuando sus compañeros pedían que tampoco ese día entregara el parte de clases, en el que los profesores anotaban las faltas de asistencia a cada asignatura, porque ese mes tenían muchas faltas y les iban a mandar pa´casa, previo paso por Jefatura de Estudios, consentía sin ningún tipo de dudas ni remordimientos.

Eran otros tiempos y preferías vértelas con Stalin antes que con Don Álvaro.

Una renegada, que, pese a ser hija de dos catedráticos de instituto, empezaba a relacionarse a lo Frank Sinatra, a mi manera, con la autoridad. Quien, cuando la tutora le recriminaba que algún mes faltaban demasiados partes de asistencia, alegaba que al ser la última de la fila era imposible controlar adonde iban a parar todos esos partes desaparecidos.

No hay datos exactos sobre cuándo nace la kakistocracia, del griego kàkistos, el peor, y kratos, gobierno. Puede que fuera en la clase de un instituto sevillano durante la explosión grunge o en un pueblín zamorano meses antes de la pandemia del COVID. Difícil saberlo.

Lo importante es que el palabro existe. No es una broma. Tampoco una invención del Frente Popular de la Democracia o de esos disidentes del Frente Democrático Popular, ni tan siquiera de los tecno nihilistas de El Gran Bukowski.

De hecho, la Real Academia de la Lengua lo reconoce, aunque admite que lo sigue estudiando con vistas a incluirlo o no en su diccionario. Resulta extraño ese dudar después de tanto tiempo de malos, malísimos y nefastos gobernantes. Será que los académicos son unos idealistas empedernidos, unos ilusos que mantienen la romántica esperanza de que remonte el nivel de la clase política. Y en parte tendrían algo de razón, porque más bajo no se puede caer.

O quizás en su diletante y supina sabiduría confíen de manera ciega en que sea la Inteligencia Artificial, ese engendro que atesora en su disco duro todos los tratados universales sobre política, la que termine gobernándonos a todos y atándonos a la oscuridad.

Por ahora, la RAE se limita a preferir caquistocracia. Más española y muy española que kakistocracia.

Pienso en ejemplos cercanos de caquistocracia y no puedo obviar el Foro de Davos, esa "Cumbre del Delirio". Pienso en la caterva de serviles caquistócratas a los pies de una élite empresarial de ricos y poderosos con "Sangre en sus Billeteras", haciéndoles palmas y riéndoles las gracias.

Vuelvo a pensar. Y me alegro sobremanera del eco sabotaje que los defensores de la Naturaleza del grupo underground Shut the System han ejecutado contra las máquinas que producen nieve artificial allá en esos Alpes suizos no tan idílicos. Gracias a que con el apocalipsis climático, que esa patulea de caquistocabrones y su "Culto a la Muerte" siguen emperrados en no poner freno ni remediar, ya no hay nieve natural.

Los entrecomillados son frases escritas por los eco activistas sobre la nieve falsa con pigmento natural rojo. Mensajes subversivos que al contrario que esta caquistopandemia que nos ahoga y conduce al abismo de la extinción, desaparecen con el paso del tiempo.

Vuelvo a pensar en esta legión de reverendos caquistoinútiles, verbigracia ominosos gobernantes, que nos invade y prefiero dejar de hacerlo. En señal de respeto. Porque el pais entero está de luto y el gobierno de los peores por el momento no tiene cura.

Tampoco en el resto del mundo. Pienso en Venezuela, el guerracivilismo en Israel o USA, la sangrienta revolución popular en Irán, la venenosa represión contra toda oposición en Rusia, el resurgir de la bestia nazi en Europa… Pienso y no puedo dejar de sorprenderme de como el ser humano sigue siendo capaz de lo mejor y de lo peor.

Porque esa misma gente que alegremente vota a los peores para que nos representen a todos, luego, cuando esos caquistomemos votados, como no podía ser de otra manera, provocan una nueva tragedia con sus caquistoerrores, son capaces sin dudarlo de amar al prójimo por encima de todas las cosas, dando con ello la mejor lección de vida.

Post Scriptum: Tras el horror de Adamuz, queda la esperanza. La España oficial, la caquistoEspaña, obliga a romper el pasaporte del Reino de España y renunciar a la nacionalidad. Sin embargo, la España real ilusiona incitando a pegar los pedazos para poder seguir presumiendo de ser español.