Toca cruzar los dedos

Poniendo por delante que mi intención no es politizar el tema, ni mucho menos sembrar discordia alguna por la tragedia ferroviaria que acaba de dejarnos sin palabras, hoy quisiera decir que ojalá el horror que hemos sentido sirva para que los gobiernos de todas las administraciones, y en especial el Gobierno de la Nación, cuando se ponga a la terea de elaborar sus presupuestos, tenga en cuenta que no basta con construir infraestructuras que poder inaugurar, también hay que poner empeño en conservarlas en buen estado, si es que queremos que duren y, sobre todo, que los usuarios de las mismas no encontremos razones para dejar de viajar.

Tal vez esté equivocado, pero mi impresión es que el choque de trenes que ha segado la vida de cuarenta y tres personas en las proximidades de Córdoba -tal vez pronto sean más- puede que tenga que ver con las escasas partidas que el Gobierno de España destina al mantenimiento de sus infraestructuras ferroviarias, que, según se ha publicado, han decrecido de manera considerable en términos relativos (euros por kilómetro), a lo largo de los últimos años.

No quiero ahondar en el tema porque, sin ningún género de dudas, el accidente que tuvo lugar la tarde noche del pasado domingo, día 18, dada la magnitud de la tragedia que ocasionó, dará para que todos los Poderes del Estado, cada uno en el ámbito de sus competencias, se pongan a trabajar en lo que a cada uno corresponda. El Ejecutivo el primero, porque es el que más se lo tiene que hacer mirar, no solo porque es el encargado de buscar sus posibles causas, sino porque lo que tiene que intentar garantizar de cara al futuro es que hechos tan estremecedores como el que todos seguimos teniendo en la mente no puedan volver a pasar (difícil lo tiene, pero debe intentarlo). El Judicial, para que, como piden los familiares de las víctimas, se haga justicia… Y el Legislativo, porque, a juzgar por las informaciones que están saliendo a la luz, no le va a quedar más remedio que exigir al Gobierno que presente de una vez por todas unos presupuestos en los que, al menos, figure un sustancial incremento del gasto destinado al mantenimiento de las infraestructuras viarias.

Como ya dije al poco de tener lugar la DANA, a toro pasado son muchos los que "se rasgan las vestiduras" para no querer ver la realidad.

Mas como lo pasado es pasado y ya no tiene solución, lo que ahora toca es ponerse las pilas para, como ya he manifestado, intentar hacer todo lo que se pueda para que catástrofes tan dolorosas como las que tan recientemente han acaecido no vuelvan a tener lugar. No quiero apuntar a nadie, no, solo quiero decir que, por mucho que toque gastar, nada comparable al coste de una vida.

La tragedia que ha encogido el corazón de todos, como sucedió con la DANA, ha de ser un aviso que no se debe obviar y, en consecuencia, un punto de inflexión que haga que los que tienen mando en plaza dejen de polemizar y se pongan a trabajar concienzudamente para tratar de evitar que tanto las inundaciones, los incendios… como los accidentes que últimamente han tenido lugar no se vuelvan a dar. Menos andar buscando culpables y "más coger el toro por los cuernos para que no nos vuelva a empitonar".

En el tema que nos ocupa, sin querer meter el miedo en el cuerpo a nadie, el Ejecutivo no debería dejar pasar ni un día más sin ponerse a redactar un nuevo plan de mantenimiento de las infraestructura ferroviarias que pueda devolvernos a todos la tranquilidad y, además, darnos la confianza suficiente para que pronto podamos olvidarnos del choque de trenes que ha dejado sin argumentos a quien hace unas semanas decía: "El ferrocarril en España vive el mejor momento de su historia…" cuando los sindicatos del sector de maquinistas y del resto de operarios de RENFE denunciaban el deterioro general de las vías alertando sobre "baches", "garrotes" e "imperfecciones". que estaban provocando vibraciones y botes en los trenes...Cuanto antes se pueda certificar el perfecto estado de todas ellas, mejor que mejor, porque los que solemos utilizar los trenes necesitamos certidumbre para poder seguir pensando en viajar. No dejar caer en saco roto los partes, las advertencias o las denuncias que puedan interponer los que más viajan y conocen los trenes y el estado de las vías debe ser norma de obligado cumplimiento, so pena que quienes las dejan correr quieran verse en la cárcel, por simple dejadez, negligencia o falta de sentido de la responsabilidad.

No quiero seguir escribiendo porque, aunque dije al principio que mi intención no era sembrar discordia, veo que no lo he podido evitar. Por eso, permítanme que les pida disculpas y les diga que lo que hoy toca es guardar respeto por las víctimas, reflexionar y cruzar los dedos para que solo podamos ir a mejor.

¡País! n