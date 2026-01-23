Donald Trump ha dejado de gobernar para dedicarse a amenazar. Le dan igual la diplomacia, las relaciones internacionales, las guerras, la paz… Su objetivo lo tiene claro: conseguir lo que quiere por las buenas o por las malas. Ya lo hemos visto en Venezuela: entra en el país, se lleva a Nicolás Maduro e impone sus normas. Y oye, tan tranquilo. Y por si hubiera dudas de lo orgulloso que está de sus acciones, ha publicado una imagen en sus redes sociales creada con Inteligencia Artificial en la que se ve un mapa de EEUU con la bandera americana también sobre Venezuela.

Por si esto fuera poco, ese falso mapa también muestra a Canadá y a Groenlandia como territorios estadounidenses. Y todo ello sin avisar de que la imagen ha sido creada con IA. Aunque viniendo de Trump, tampoco se podía esperar otra cosa. Una amenaza más que muestra sin lugar a dudas las intenciones del magnate empresarial, que tensa de forma continua (como está dejando ver en Davos) la cuerda de la política internacional y del "orden" mundial.

Pero aún hay más, en su idea de seguir convirtiendo Gaza en un resort turístico, ha creado una Junta de Paz para abordar este y otros conflictos a la que ha invitado a decenas de países, entre ellos a Israel, pero… ha dejado fuera a los principales afectados, los palestinos. Qué sorpresa, ¿verdad? ¡Vaya manera más civilizada de apostar por el fin del genocidio...!

Además, la invitación está envenenada porque los países que no vayan a la Junta, como ya ha anunciado Francia, se enfrentan a la ira del que se supone que busca la paz. Todo muy coherente. El rey de la amenaza lo ha dejado claro, si Francia no le sigue la corriente, impondrá un arancel del 200% a los vinos y champanes de este país.

No sé si este perfil tiene una definición ad hoc en la historia o en la política, pero está claro que, pese a haber sido elegido democráticamente, Trump es un tirano, un acosador, un déspota y un opresor (entre otras muchas cosas). La duda es, ¿quién le frena?