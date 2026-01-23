La Policía está presente

En la Comisaría de Policía de Zamora no se pueden hacer una idea de la tranquilidad que experimentamos los ciudadanos cuando vamos de aquí para allá, no sólo por la calle de Santa Clara, y vemos uno y hasta dos coches del Cuerpo Nacional de Policía "apatrullando", dejando un rastro de seguridad a su paso. No es que Zamora sea una ciudad sin ley, ni mucho menos, pero debemos reconocer, así lo hace también la Policía con brillantes intervenciones, que se producen actuaciones delictivas que se repiten con demasiada frecuencia. Entonces, el miedo ciudadano se dispara, es lógico. Pero también debo decir y digo, que los zamoranos confían en su Policía. Vaya también para la Policía Municipal, el agradecimiento de todos cuantos nos sentimos más protegidos con su presencia.

Me da grima ver a según qué individuos seguir, sobre todo a gente mayor, que se encamina a su Caja o a su Banco. Son los objetivos de los desalmados que quieren vivir a costa del sudor de la frente de los que se han dejado la piel trabajando. Los del timo de la estampita y otros timos andan al acecho, a la espera de dar con la víctima propiciatoria. En esta Zamora de mis amores no pasan más cosas porque se va espabilando, cuantas veces a fuerza de perder, a fuerza de meter la pata. Y eso, a pesar de los esfuerzos de la Policía Nacional por aleccionarnos, por informarnos, por darnos buenos consejos que nos vienen bien para el día a día frente a la realidad cotidiana.

La Policía Nacional es crucial para la seguridad urbana, me gusta que lo sientan así porque este Cuerpo 10 y sólo este Cuerpo 10, garantiza el orden, protege derechos y bienes, previene y combate la delincuencia mediante, lo que antes le decía, el patrullaje que se ve, que se agradece, y también la investigación y acercamiento a la comunidad para una respuesta más eficaz. Y eso que ciertas necesidades, incluso básicas, también afectan a nuestra Policía. Se me ocurre que esas necesidades pueden pasar por la logística y la tecnología que a lo mejor no es todo lo avanzada que necesitan, frente a los mecanismos con que cuentan los malhechores. Gracias por la labor que realizan y por la seguridad que a los ciudadanos nos proporciona su presencia en las calles.