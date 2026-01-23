¿Por qué descarrila el tren, papá?

Trabajos de rescate de los convoyes de trenes accidentados en la zona del suceso en Adamuz (Córdoba). A 22 de enero de 2026, Adamuz, Córdoba (Andalucía, España).La Guardia Civil mantiene este jueves la búsqueda para localizar a dos personas que viajaban en los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba), unas labores que abarca desde los amasijos de hierro y restos de los coches siniestrados a las zonas aledañas a las vías. Fuentes conocedoras del dispositivo de búsqueda consultadas por Europa Press han señalado que en la primera inspección en los trenes, tanto en el Iryo como en el Alvia, no se había logrado hallar a estas dos personas que faltan para completar el listado de las 45 denuncias de desaparecidos. 22 ENERO 2026 Francisco J. Olmo / Europa Press 22/01/2026. Francisco J. Olmo / Francisco J. Olmo / Europa Press

-Puede ser por muchas razones, Lauri. Pero no te preocupes porque el tren es muy seguro.

Desde la profesionalidad de un ferroviario que conocía la importancia de su trabajo, mi padre y sus compañeros ferroviarios -entonces apenas había mujeres trabajando en la Renfe- sabían que, aunque a veces hubiera accidentes, el tren seguía siendo uno de los transportes más seguros que existía. No sólo lo decían ellos desde el calor del compañerismo consciente de que el trabajo de cada uno era clave para prestar buen servicio y evitar accidentes, sino que lo ratifican las frías estadísticas que no saben más que de números, que a veces hielan el corazón cuando cuentan muertos.

Por eso ante el accidente del tren de alta velocidad que descarriló y chocó con otro que venía de frente en Adamuz, no puedo más que recordar sus palabras que nos tranquilizaban cada vez que subíamos al tren, para que la mayor preocupación fuera encontrar asiento porque a veces iban abarrotados, con mucha gente de pie durante muchos kilómetros y muchas más horas porque la alta velocidad no se había inventado.

-Los maquinistas son los primeros que se preocupan de la seguridad del tren, porque si chocan son los primeros que mueren, y si descarrilan también.

-Es verdad - pensaba para mis adentros. Y también lo ratifican los primeros datos de cualquier accidente ferroviario. Porque tanto en el de Ademuz como en aquel tan terrible de Angrois, como en el que a pocos días del primero se ha producido en el de Rodalies de Catalunya en Gelida, ha muerto algún maquinista.

-Pero tú no eres maquinista, ¿verdad?

Mi padre era factor de circulación. Por media dioptría o algo menos no había superado la prueba física para conducir un tren.

-Hay que ver muy bien para ir seguros -justificaba-. Y además tampoco es bueno que esté de viaje tanto tiempo y fuera de Zamora mientras sois pequeños porque os tendríais que quedar solos con la mamá. Aunque ganara más -seguía explicando – no me compensa estar menos tiempo con la familia.

-No llevo el tren directamente, pero tengo que estar igual de pendiente de la circulación para que no se choquen, todo el rato al teléfono por si pasa algo en la vía o por si hay algún retraso u otro incidente.

-Y las vías ¿quién las cuida?

-Los peones de vías, que tienen que vigilar los raíles para que estén en buen estado. Como esos que veis que vigilan los enganches para que ningún vagón se suelte - decía señalando a unos trabajadores que en la estación golpeaban las juntas de hierro con las que se enganchaban los vagones unos con otros.

-¿Y cómo saben si están bien?

-Por el sonido. Como las vibraciones de las que hablan ahora.

Con esos héroes que conseguían dar seguridad al viaje en tren a una velocidad normal, mis hermanos y yo subíamos al vagón para buscar sitio, y disfrutar si había suerte de la maravillosa experiencia de cruzarnos en marcha con otro tren, cuando durante unos segundos se oía un ruido enorme y se mezclaban los viajeros de ambos convoyes reflejados en las ventanillas saludándonos con las manos. Adiós.

En Adamuz los trenes que se cruzaron no pudieron saludarse. Adiós fue lo que sucedió para muchos en el choque de trenes que ni los maquinistas, ni los factores, ni los peones o capataces especializados en vías de alta velocidad, pudieron evitar.

-Descartamos el factor humano en el accidente – han dicho tras las primeras investigaciones de las causas.

Y no puedo menos que sentir alivio porque no hayan sido los actuales compañeros de mi padre los responsables del descarrilamiento. Pero no puedo evitar seguir preguntándome qué ha pasado para que una red de ferrocarril de alta velocidad bastante reciente si la comparamos con la vía convencional, en la que se ha realizado una gran inversión en su construcción y se ha dotado de medios tecnológicos de seguridad avanzados, se haya producido un accidente que nadie había previsto.

-Bueno, los maquinistas venían advirtiendo de vibraciones en algunos tramos de la vía del Ave. También los viajeros, aunque pensaban que era por la velocidad.

-¿Y por qué no fueron los vigilantes de las vías a ver si estaban en buen estado? ¿O los señores que dan golpes a los vagones para que no se suelten? ¿Por qué no avisaron por teléfono, ahora que hay móviles? ¿O por internet? ¿Y por qué no ponen cámaras para ver el trayecto y si hay vibraciones? ¿Y por qué...?

Y sigo preguntando por los compañeros de mi padre de la Renfe que no han podido evitar el accidente.

-Lauri, ahora se ha liberalizado el servicio. Y los trenes que había en la vía y chocaron son de dos compañías distintas: Iryo es privada y Alvia es de Renfe pero va más despacio que el Ave. También hay otra empresa privada llamada Ouigo...

-Claro -pienso- y a lo mejor al haber más empresas por las mismas vías se coordinan peor que si fuera un servicio sólo público. O tal vez si se miran más las cifras de negocio que las de seguridad, se acaba descarrilando del lado de la rentabilidad económica más que de la social.

- O se necesita más personal, más trabajadores para vigilar y coordinar. Y más inversión. Y más impuestos.

- Espero que no echen la culpa al maquinista, que es una víctima y no puede defenderse.

- Seguro que los de la oposición se la echan al ministro.

-¿Y en Zamora puede pasar lo mismo?

-Pues los trenes son de Ave, Avlo o Alvia, y de Avant, que es el que quieren poner para Sanabria cuando han quitado paradas del Ave. Todas públicas, creo, de Renfe o Adif. Porque aquí no debe ser rentable para las empresas privadas.

- Además, no veo yo que sirva de mucho el Ave en Zamora. Porque dice la portada de la Opinión que para las próximas elecciones hay 5.600 menos zamoranos censados y aumentan 2.300 en el exterior.

-O sea, ¿que se van más que los que vienen? ¿Aumentan más los que viven fuera que los que desaparecen dentro de las fronteras provinciales?

-Sí, pero la culpa no es del Ave, porque la mayoría no viajan en tren sino en vehículo particular, que es menos seguro.

-Eso es verdad, hija. Además, la gente de Ademuz y de Córdoba se ha portado de manera ejemplar ayudando a los viajeros. Y en toda España hay una oleada de solidaridad con las víctimas del accidente.

-¿Como tus compañeros, papá?

-Y compañeras, hija, que ya hay mujeres en todos los trabajos.

Nuestra gente. Esa que nos permite seguir subiendo al tren porque es uno de los medios de transporte más seguro. Y ecológico. Y divertido cuando te cruzas y te saludas.

-Basta con que un solo vagón se salga de la vía para que descarrile todo el tren -nos explicaba mi padre- Por eso tienen que estar en buenas condiciones y debemos estar todos pendientes.

-¿Aunque no vayamos tan deprisa como el Ave y se tarde un poco más desde Vigo a Madrid por parar en a Gudiña, Sanabria y Medina del Campo?

-Y si paran en más pueblos, mejor. Son para comunicarnos, no para alejarnos.

-¿Para ir a ver a los abuelos?

- Y garantizar la seguridad y el éxito del viaje, que es llegar juntos, sanos y salvos al destino.

-Para unirnos. Como ha pasado con la gente que ayuda a los que han sufrido el descarrilamiento.

-El tren se parece al viaje de la vida, papá.

-Por eso hay que seguir diciendo viajeros al tren, hija.

-¿Y si abren el ruta de la plata podemos comprar mantecadas en Astorga? n