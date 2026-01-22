No se preocupe el lector que no les voy a achicharrar con cifras ni con parrafadas de autoayuda, retahílas de frases sobadas sobre la soledad y su bonanza, ni mucho menos con unos cuantos versos sobre el vacío, la angustia, o el placer que produce la soledad. El caso es que, en este mundo inundado por las redes sociales, la soledad se enseñorea hasta el punto de que Reino Unido, en 2018, y Japón, en 2021, han creado un Ministerio de la Soledad. Así que lo mismo es que, pese a este imperio, casi totalitario y opresor, de la comunicación, la comunicación es lo que falta y de ahí que la soledad afecte a jóvenes y mayores, al mundo rural y al urbano, pero con un denominador común: la tragedia psíquica y física que produce sentirse solos.

Amigos, espectadores y seguidores son términos que aparecen en nuestras redes sociales por cientos y hasta por miles. Nos dan me gusta, algunos hacen comentarios a lo que subimos a las redes, agradables o no, y en este entramado WhatsApp se erige en la gran plataforma de contacto con las personas más cercanas. Con todo esto al alcance de nuestra mano durante las veinticuatro horas del día de cada año, ¿cómo es posible que la soledad se convierta en un problema comunitario?, ¿quién puede sentirse solo con tanto amigo, espectador y seguidor, con tanto grupo de WhatsApp y hasta, si me apuran, con tanto match en plataformas como Tinder? Pues, pese a ello, ahí está la pertinaz soledad y, dado que afecta a todos los estratos, no puede simplificarse con que quien se sienta solo es porque quiere, o porque no anda muy allá de la cabeza.

La realidad es que nos cuesta trabajo saludar en el ascensor o en la calle a nuestros vecinos, echar un rato en torno a una mesa con un familiar o un amigo es casi una proeza e incluso en casa, mientras estamos con los nuestros, damos prioridad a quienes están a través del móvil que a quienes tenemos enfrente, como si estos ya estuvieran conquistados y, por lo tanto, para qué atenderlos. Sin ir más lejos, yo, que soy de natural callejero y observador, desayunando el otro día en mi bar de referencia, coincidí con una pareja de treintañeros que durante lo que duró su desayuno no levantaron la cabeza de sus móviles y no se dirigieron una palabra, ni una.

Las personas de más de 65 años quizás se hayan topado con la soledad de golpe por la pérdida de la pareja con la que han convivido durante lustros, el abandono de la casa por los hijos ya mayores, la jubilación o la muerte de los amigos de siempre. Ahora bien, el resto de la población es posible que nos estemos ganando a pulso la mordida de la soledad y en ello lo mismo tienen mucho que ver esas mal llamadas redes sociales que nos anclan al sofá o al móvil como con Loctite, porque, como bien apuntaba hace un par de años en estas páginas el politólogo sanabrés Manuel Mostaza, cultivar las auténticas relaciones sociales: familia, amigos y conocidos, cara a cara y sin la intervención de Silicon Valley, "es más sano que hacer deporte solitario a primera hora de la mañana en un gimnasio o andar corriendo por ahí como un pollo sin cabeza". Y me atrevo a añadir: son el mejor antídoto contra la soledad, sobre todo si, para más inri, no se ha construido un mundo interior que te permita soportarte cada anochecer y no digo ya en cada desvelo de madrugada, que es el terreno del lobo de la soledad.