No descubro nada nuevo si afirmo que la obesidad se ha convertido en el cuarto factor de riesgo de mortalidad en España, únicamente por detrás de la hipertensión arterial, el tabaquismo y la hiperglucemia. Sólo la obesidad causa 36.500 fallecimientos anuales. Una cifra muy alta que no hay que desestimar. Por el hecho de permanecer delgado o haber conseguido adelgazar, algunas personas creen tener carta blanca para decir la primera tontería nutricional que se les ocurra. Y hay que escuchar muchas, demasiadas, tonterías al respecto en labios de influencers, famosos, famosillos, personajes, personajillos y toda la caterva de indocumentados que pulula por las redes sociales.

Todo el mundo se cree en el derecho de aconsejar al prójimo lo que le ha ido bien para tratar de mantener a raya el peso. Que si ayuno intermitente, que si dieta de la alcachofa, que si ozempic, que si la hipocalórica, que si la vegana, que si la baja en Fodmaps, que si la Keto, que si la carnívora. Todo el mundo se cree con los conocimientos precisos para no ya informar, sino aconsejar la adscripción a una dieta determinada. Según los expertos en nutrición, se equivocan y no todos los métodos son para todos.

Que no nos cuenten milongas. Lo que vale es lo que digan los nutricionistas de verdad, como Ana Cabrero Serrador, una profesional seria, que presta servicio en el Hospital Provincial de Zamora y que enseña a sus pacientes a tener el necesario conocimiento nutricional para saber alimentarse correctamente, ya que se trata de eso, de hacerlo correctamente. El adelgazamiento llega por añadidura. Se trata de sentido común, buenos y correctos alimentos y ejercicio físico. El ejercicio es fundamental. Huesos, músculos, espalda, salud en general lo agradecerán.

El analfabetismo nutricional está haciendo mucho daño a la salud de miles de personas. Quiero concluir recordando que un reciente informe señala que las redes sociales y las plataformas de video están potenciado un entorno mediático alternativo donde "podcasters, youtubers, tiktockers y otras fuentes no oficiales no hacen otra cosa que difundir informaciones falsas o que no se ajustan a la verdad", consiguiendo aumentar el número de analfabetos nutricionales que pueblan el mapa de España. Más sentido común, buenos y mejores alimentos y ejercicio físico. He ahí los tres pilares fundamentales para acabar con el analfabetismo nutricional.