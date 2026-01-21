Con otra perspectiva se encara la bajada de una cuesta cuando, en la madrugada, la nieve ha poblado de un anhelado resplandor, cumpliéndose así la típica estampa del invierno, las calles y campos. La duda de echar el paso siguiente hace tiritar el ánimo, más que por el frío, por el miedo a resbalar y que la verticalidad quede desprovista de su dignidad, acabando la santa persignación despeñada sobre los adoquines de la vergüenza.

Así que, hacer un alto en la aventura ayuda a tomar aliento y, ver abierto uno de los cuarterones de la puerta de la vieja más vieja del lugar, es un respiro para repostar la valentía y comentar cómo se van curando los chorizos, que este año pasado ha habido buen acopio de guarros almidonados y guindillas para el aderezo, esperando que la justicia ande afilada y dé buena cuenta de ellos. No se inmuta la vieja, quizás quiso evitar el riesgo de encarar el sarcasmo.

Insisto en entablar conversación, para que me ilustre con su sabiduría de siglos de historia que magnifican de cultura y raigambre sus arrugas, pero calla cuando me pregunto, si hace fresco por estas tierras regaladas del encanto níveo, cómo será el virgen blancor de las cándidas latitudes de Groenlandia. Pero, nada, la ti Europa mirandu pa las alpabardas.

Me despido de la vieja con la esperanza de encontrarla, otro día, más remozada, imponiéndose su voz, entre la compañía de sus hijos y nietos, cantando los valores consagrados en la Carta de Naciones Unidas: la paz, la justicia, el respeto, los derechos humanos, la tolerancia y la solidaridad; porque estos son los valores que queremos que definan el mundo que heredarán nuestros hijos, apelando a las palabras del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Quizás sea la única solución, que parte del pueblo estadounidense manifieste su rechazo y la otra parte su decepción, ante la responsabilidad que les mira desde parte del desorden mundial, y no se queden también mirandu pa las alpabardas.