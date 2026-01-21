Hasta siempre, don Domingo

Querido Padre Domingo:

Se cumple un año desde que le Señor te llamó a su estancia eterna.

Desde el afecto y desde tus incontables obras benefactoras, siempre te recordaremos en la gratitud que tanto mereces. Simplificando en los años, doce dedicado a emigrantes de la tierra en el corazón obrero de Alemania y veinticuatro como responsable de Cáritas Zamora en sus variadas vertientes: Proyecto Hombre, Centro de Alcohólicos, Centros de Acogida de la Tercera Edad, Residencias de Mayores, Programas de Atención al Menor y tantas y tantas atenciones a los más necesitados. Por sus obras los conoceréis…

En el año 2015 publicaste un precioso libro, donde se recoge parte de tu "obra", con el título "Vale la pena hoy ser cura". Fue impreso por Ediciones Monte Casino (Benedictinas). Madres Benedictinas a las que tantos años serviste como Capellán, con atenciones y homilías, siempre preparadas con especial esmero.

Desde la amistad que nos une, porque ésta siempre permanece, me sugeriste que prologara el libro citado. Lógicamente accedí, en correspondencia a nuestra buena relación de amigos. Recojo parte de aquel texto en el que en tus propias palabras expresabas que "la caridad no es sólo dar el vale, la caridad es curar, es devolver al ser humano la categoría de ser persona". Siguiendo con el texto, en mis propias palabras dedicadas al Padre Domingo, afirmo que "desde la genuina esencia, recibido el Ministerio Apostólico, buscó siempre la voluntad de Dios, como servicio humano y espiritual a la Iglesia, en su misión de pastoreo, siendo el amor a los demás la estrella polar de su obra".

Así él mismo expresa "la lengua nueva de Jesús es el amor, como idioma universal que nos facilita entendernos". Supo nuestro Padre Domingo adaptarse a los tiempos como nadie, sirvió en Aliste, acompañó a sus gentes emigrantes en Alemania y de regreso fundó la gran obra que hoy es Cáritas en Zamora.

Entendió como el primero, las relaciones sociales con las Administraciones Públicas y privadas, para entregar sus resultados a las obras que se programaba "unas tras otra". Hacías tuyo en plenitud el lema de tus convecinas Benedictinas "Ora et labora". Del "labora", a la vista está y del "ora" damos fe los que a tu lado estuvimos.

Desde las Fuentes Salesianas que nos inspiran, el primer Santo joven que meció Don Bosco en su filosofía de vida cristiana, Santo Domingo Savio, al preguntarle en qué consistía la santidad, manifestaba "en estar siempre alegres". Concuerda con nuestro Padre Domingo en sus joviales relaciones humanas.

Para ir terminando esta dedicatoria de afecto y recuerdo, hacemos tuyos esos fines que perseguías de esencia y afán de vida en la libertad de la gloriosa eternidad, en comunión con el Resucitado y como soporte, la Iglesia, a la que tanto amabas desde el espíritu de servicio, ferviente en las virtudes de fe, esperanza y caridad.

Hasta siempre, don Domingo. Un abrazo.

Eutimio Contra Galván