El día más triste del año

Los días tristes se llevan mucho esta temporada. El lunes fue el más del año, según invento de un psicólogo de Reino Unido que en 2005 estudió varios parámetros relacionados con la distancia al disfrute de vacaciones, el estrés después de Navidades, la vuelta a la rutina y los propósitos del nuevo año no cumplidos. Concluyó que el tercer lunes de enero era la jornada más deprimente de las 365 del ciclo anual. Hubo sospechas de que detrás del cálculo había intereses comerciales, como detrás de cualquier cosa. Creo que el propio psicólogo renegó de su propia cuenta, vaya usted a saber por qué.

Este año sí ha acertado el susodicho anónimo (¡huyan de la literalidad de la expresión!). España estuvo triste el lunes y lo está hoy y seguirá estando muchos días más. La tragedia ferroviaria vivida en Adamuz pone los pelos de punta. El país está encogido, roto, más incluso que cuando las tragedias son naturales, inevitables en su desarrollo aunque controlables en sus consecuencias (y ahí, en la gestión, es donde hay que poner el dedo de la responsabilidad).

Cuando un tren descarrila, cuando un tren choca contra otro siempre hay algo que falla, el error no cae del cielo, que nunca se equivoca. La naturaleza no puede ser juzgada con leyes humanas. Son los hombres y mujeres los que tienen que dar cuenta de sus acciones u omisiones ante otros hombres y mujeres. Y así esperamos que ocurra ahora, por el bien de todos; pedimos rapidez y transparencia para meternos a fondo en el duelo del que tenemos que salir sabiendo que lo que ha sucedido en Adamuz no volverá a ocurrir.

España está triste, todos estamos tristes porque nos ponemos en la piel de las víctimas e imaginamos un montón de sueños rotos, de ilusiones descangalladas. Queremos seguridad y que cuando salgamos de casa, de nuestra zona de confort y montemos en un tren o un avión no temblemos pensando que nos vamos a estrellar. Para que esto no ocurra mantenemos la sociedad en la que vivimos y pagamos a quien la administra.

Este enero de barro y nieve anda cargado de espinos y muerte. La luz que siempre salva al mes más frío del año se ha metido en una cañería a esperar a que un procrastinador dé al interruptor. Los muertos se apilan en las puertas de los tanatorios. Acabamos de enterrar a alguien que no ha vivido: no hay tristeza mayor.

Pero enero está agonizando y todo cambiará, ya verán. Si algo nos define a los humanos es que hemos aprendido a clonar el sufrimiento y lo vendemos envuelto en plástico. Hasta la pena se comercializa en el mismo paquete que el día más triste del año.