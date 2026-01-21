Lo de Corina

Para mí ha sido inexplicable, ha sido una bajada de dignidad, con la consiguiente indignación de Noruega y el estupor y la incredulidad de millones de personas. No merecía la pena arrastrarse de esa forma cuando, además, nada se iba a conseguir. Estoy hablando de la entrega del Nobel de la Paz por parte de su destinataria, María Corina Machado, al aspirante Donald Trump que, a buen seguro y dadas sus ínfulas, se quedará con las ganas.

Me considero una defensora a ultranza de Corina Machado, quizá por eso mi decepción es superior a la de cualquier otra persona que se muestre indiferente. Su visita al presidente USA en la Casa Blanca, a la que accedió por la puerta de atrás, dejó muchos momentos que tampoco benefician la imagen de la opositora venezolana. En todo momento se deshizo en halagos hacia la persona que no le va a poner las cosas fáciles en su vuelta a Venezuela.

Trump no las quiere sumisas. Trump prefiere a Delcy Rodríguez que, aunque siga reivindicando la figura de Maduro, sirve muy bien a los intereses yanquis y además, maneja con mano firme, y por lo tanto dura, la situación. No nos engañemos, Trump no ha entrado en el país para dar paso a unas elecciones limpias y devolverle la democracia perdida, ni siquiera para salvar de la muerte a tantos presos políticos o devolver la esperanza a un pueblo que la ha perdido. Trump entró en Venezuela para apoderarse del petróleo, del oro y de todas las riquezas del fértil suelo venezolano.

Se vio venir desde el principio, de ahí que resulte increíble la actuación de la señora Machado. Hay que reconocer que fue a por lana y salió trasquilada. Eso es lo que me da rabia porque, en todo momento, tuvo que haber dejado a salvo su dignidad y su integridad un tanto lastimadas por una actuación errónea que ha enfadado sobremanera a los noruegos.

La medalla de Corina ha cambiado de manos, ha cambiado de dueño, pero no así el Premio Nobel de la Paz propiamente dicho, que la tiene y reconoce a ella como única titular, ahora ligeramente cuestionada.