El lehendakari, Imanol Pradales (i), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante un encuentro en el Palacio de La Moncloa, el pasado mes de julio. / Alberto Ortega / Europa Press

El PNV está exprimiendo el ocaso de Sánchez al máximo. Le está sacando las entretelas en una especie de suma y sigue constante. El lehendakari Pradales lo quiere todo y Sánchez se lo da sin rechistar. El Gobierno ha puesto en venta todo lo que sea susceptible de ser transferido para que un señor, Pedro Sánchez, pueda afianzarse en la poltrona y aguantar unos años más hasta que se despeje su horizonte que, dicen los expertos y analistas, es penal. Lo dicen quienes lo dicen, servidora ni quita ni pone.

Entre cesiones y concesiones a Pedro Sánchez se le está pasando la legislatura sin dar cuenta a los españoles de por qué tanta generosidad. Los independentistas, el PNV lo es, son insaciables, tienen hambre y sed y para acreditar la voluntad política real del Gobierno con respecto a su colaboración y apoyo, sellan acuerdos ventajosos para sus autogobiernos, acuerdos que son un agravio comparativo para el resto de comunidades autónomas. A este paso el Estado español se va a quedar sin «competencias».

El sector público estatal está en el punto de mira de vascos y catalanes. No sólo quieren dinero contante y sonante, que lo consiguen a manos llenas, es decir una financiación hecha a su medida, también quieren llevarse, en el caso de Pradales, paradores, puertos, aeropuertos, pensiones y todo aquello susceptible de ser negociado y que agranda sus competencias y por lo tanto su autogobierno. Quieren las joyas de la corona y se las están entregando sin poner reparos.

Dice la Ilíada que «El necio solo conoce el mal cuando ya está hecho». Cuantos necios tienen los partidos políticos en general y el PSOE en particular. Querer perdurar por intereses propios y no de España a la que en teoría, junto al conjunto de españoles, deben servir, es un problema grave para la unidad de la nación y para su democracia. Quienes ceden y conceden constantemente se pasan la integridad territorial y el ordenamiento constitucional por el forro de sus pantalones.

El PNV acabará saliéndose con la suya que no es otra que su «participación» en los órganos de administración y gestión de las empresas y entes públicos del Estado radicados ya en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Lo de siempre, «desnudar a un santo para vestir a otro».