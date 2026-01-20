Y tras la caída de Maduro, ¿qué?

Maduro ha caído porque le echó un pulso a Trump sin haber tenido en cuenta que el actual presidente de los EE.UU., además de ser un político tan indecente como él, tenía tras de sí un poder militar mucho más fuerte, poderoso y preparado para llevar a cabo operaciones de asalto y secuestro que el que él creía tener a su disposición para defenderle de cualquier ataque. Como suele ocurrir, en esta ocasión, una vez más «el pez grande se comió al chico en un santiamén» y ahora, con Maduro ya fuera de juego, queda saber que va a suceder, ya no solo en Venezuela (todo lo que no sea una transición ordenada hacia la democracia será más de lo mismo), sino en el mundo entero porque, abierta la veda de la caza al que «más me pueda interesar», queda en el aire la duda acerca de quien de los otros dos grandes, a saber: Putin y Xi Jinping, va a seguir los pasos de Trump si, por las razones que sean (ellos las suelen denominar estratégicas), se les ocurre invadir algún país vecino con el pretexto de que lo hacen para salvaguardar sus intereses…

En la situación en que nos encontramos, como ya escribiera hace casi cuatro años cuando Putin empezó a meter sus tanques en el territorio ucraniano, hoy me vuelvo a preguntar: ¿Para qué sirve la ONU, si no es capaz de intervenir para poner paz en los conflictos que puedan surgir entre países que forman parte de su estructura?

A quienes a las primeras de cambio nos pareció una buena noticia la caída de Maduro, porque, ingenuos de nosotros, nos imaginamos que ello podría suponer el principio del fin del chavismo, visto lo visto, nos empiezan a dar miedo las bravuconadas de míster Trump, porque, además de lo que puedan suponer, son un salvoconducto para que Putin y Xi Jinping puedan campar a sus anchas de igual forma por sus territorios aledaños, argumentando que lo hacen para preservar sus intereses estratégicos, energéticos, económicos, tecnológicos…

Putin ya dio el primer paso, y sigue en él, en su intento de anexionarse Ucrania. Trump, apresando a Maduro y amenazando al Gobierno venezolano con el aviso de que: «o le dejan gestionar su petróleo, o seguirá cortando cabezas», ya ha dado el suyo. Queda por ver que puede llegar a hacer Xi Jinping, que lleva tiempo echándole el ojo a Taiwán.

Ante tal panorama, la fuerza intimidatoria de los países más poderosos de la Tierra, unida a la locura que parece poseer a algunos de sus máximos mandatarios, es lo que está quitando el sueño a la gran mayoría de los dirigentes políticos del resto de naciones, que, por mucho que intenten disimular, están sin poder dar crédito a lo que está pasando, y mucho menos a lo que, seguro, imaginan podría llegar a pasar si, como digo, las tres grandes potencias siguen empeñadas en su escalada internacional, a sabiendas de que mientras no se pongan zancadillas entre ellas, «nadie les va a toser».

Convencido de que lo que deben estar pensando la mayor parte de los dirigentes europeos es: «Virgencita, virgencita, que me quede como estoy», lo que no puedo entender es por qué sigue existiendo la ONU, cuando es una macro organización que cuesta un pastizal sostener y que no sirve a los fines para los que fue fundada.

Carta de las Naciones Unidas.

Capítulo I.

Artículo 1.

Propósitos:

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, bla, bla, bla…

Artículo 2.

Principios:

1. Igualdad soberana de todos sus miembros, bla, bla, bla…

Sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas, todos los estados miembros de la ONU, al incorporarse a ella, asumieron el compromiso de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados y de no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia de ninguno, salvo en legítima defensa, bla, bla, bla…

Si no se puede hacer nada para, al menos, retirar el derecho de veto que tienen los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido), en virtud del cual pueden bloquear cualquier resolución «sustantiva» del órgano que tiene como principal función mantener la paz y la seguridad internacionales, me pregunto: ¿a qué esperan el resto de Estados miembros para decir: me voy?

¡Mundo!