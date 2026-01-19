Viejuno dicho de hace décadas, el de "¿pero, en qué quedamos: en el duro o en los veinte reales?" con el que se pretendía decir que tanto da que da lo mismo, que lo uno y lo otro eran una misma cosa (para que se entienda, aclarar que un duro equivalía a cinco pesetas, y cada peseta a cuatro reales). Tal dicho es también de aplicación ahora, aunque la peseta pasara a mejor vida hace ya 24 años, para ser absorbida por el voraz euro -de soltero ecu - que la engulló al cambio de 166,386 pesetas por cada euro. Fue el momento en el que más de uno aprovechó para, al hacer la conversión, redondearlo subiendo desmesuradamente los precios de determinados productos de consumo y de servicios que nada tenían que ver con tal cambio.

Viene esto a cuento de la polémica desatada entre el Zamora CF y la Diputación Provincial, en virtud de la cual, el club de fútbol ha roto relaciones con la institución provincial. Según su versión, por haber incumplido la materialización de un contrato de patrocinio que venía a suponer 180.000 euros para el club. Ello habría trastocado la cuenta de resultados del citado club de fútbol.

La Diputación, por su parte, ha alegado (según lo publicado por este periódico) que para la adjudicación "se habían seguido las indicaciones técnicas correspondientes y dentro del marco legal aplicable", pero que no se podían aplicar porque "no puede saltarse la ley, ni obviar los procedimientos administrativos, ni contradecir los informes de los servicios técnicos y jurídicos preceptivos". Ahora, se entenderá por qué he empezado este articulo con el dicho de "¿pero, en qué quedamos: en el duro o en los veinte reales?". Porque si se han cumplido las indicaciones técnicas y legales, ¿cómo es que se han saltado los informes de los servicios técnicos y jurídicos?. Es éste un galimatías que la Diputación debería explicar y reconocer, en su caso, el error que pudiera haberse cometido.

De hecho, el diputado de Deportes de la citada institución vino a añadir que "no es una decisión política, sino de los técnicos al no cumplir lo requerido". ¿Querría esto decir que alguien tomó una decisión política para conceder el patrocinio, sin tener en cuenta las leyes ni los procedimientos administrativos?

No es deseable que existan guerras intestinas, ni de otro orden, como tampoco "buenos" y "malos", sino debates, pactos y acuerdos. Encontrar una salida no parece labor harto difícil, habida cuenta de que ambas partes coinciden en lo principal, es decir, en subvencionar y en ser subvencionado. Cada vez cuesta más llegar a entender las cosas, bien por falta de información o por presentarse de manera interesada.

En otro orden de cosas, tampoco se entiende, aunque no sea totalmente de aplicación el viejuno dicho de "¿pero, en qué quedamos: en el duro o en los veinte reales?", que el expresidente de Venezuela pusiera por las nubes a sus compatriotas, mientras mantenía una guardia pretoriana integrada por ciudadanos extranjeros, concretamente de Cuba. Según lo que se viene publicando, más de treinta cubanos que formaban parte de su guardia personal habrían perecido durante el ataque de las fuerzas de los EEUU.

¿Querría esto decir que el Sr. Maduro no se fiaba de sus compatriotas o quizás que consideraba que éstos no eran capaces de desarrollar con efectividad ese tipo de trabajo? O bien no amaba tanto a su pueblo, o dudaba de su profesionalidad. "¿Pero, en qué quedamos: en el duro o en los veinte reales?"

También podría ser de aplicación el viejo dicho a la manera de tratar las informaciones relativas a la Lotería Nacional, ya que se vienen publicando de manera destacada las cantidades repartidas en las diferentes localidades en las que han tocado los principales premios, y nada se dice de cuánto se ha jugado en cada una de ellas, es decir, se omite lo que se ha invertido. En Zamora no se ha hecho una excepción, ya que se ha resaltado que ha caído una parte del tercer premio, por importe de 600.000 euros, pero no se ha dicho que los zamoranos compraron lotería por importe de 19 millones de euros, es decir, que solo se han recuperado tres de cada cien euros de los que se han jugado. De haberse tratado de un negocio, ya habría cerrado hace tiempo ante tan calamitoso resultado.

"¿Pero, en qué quedamos: en el duro o en los veinte reales?" es una expresión que está en desuso, pero no por ello, si volviera a ponerse en circulación, ayudaría a apostillar un montón de situaciones de la vida cotidiana.