Opinión | Zamoreando
Morir de pie
Europa tiene que reaccionar y rearmarse para fortalecer su capacidad de defensa, superando la dependencia de la tecnología estadounidense y transformándose en un actor creíble en el tablero global
Ya sé que con Trump no hay diplomacia ni derecho internacional que valgan, lo que también sé es que Europa no se puede poner de rodillas ante este personaje y mucho menos vivir amedrentada ante sus constantes bravatas que, ciertamente, cumple. De rodillas ante Dios, de pie ante el mundo y eso es lo que tienen que hacer los dirigentes europeos. Mejor morir de pie que vivir toda la vida arrodillados. Y si la OTAN se va a tomar por el saco, que se vaya, con Trump ya no van a poder contar para nada.
Ahora ha salido con otra de las suyas que gira en torno a su amenaza favorita: los aranceles. Donald Trump ha anunciado otra mala nueva, impondrá un arancel del 10% a Dinamarca y a otros siete países europeos, hasta alcanzar un acuerdo que le permita la compra total y completa de Groenlandia. Los otros países son Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Es decir, los que han apoyado a Dinamarca enviando tropas a la enorme isla que es casi un continente.
Europa no está en venta, por muy alejado que esté, geográficamente, uno de sus territorios, como es el caso. Europa tiene que reaccionar y rearmarse para fortalecer su capacidad de defensa, superando la dependencia de la tecnología estadounidense y transformándose en un actor creíble en el tablero global. Y no que a lo largo de los últimos años ha perdido fuelle, siempre al rebufo del Tío Sam, perdiendo sus capacidades y el respeto del mundo en el nuevo orden mundial al que estamos asistiendo impasibles, sin darnos apenas cuenta de que, poco a poco, está reemplazando al orden liberal que ha prevalecido desde finales de la Segunda Guerra Mundial.
Tipos como Trump y tantos otros, aquende y allende, ponen de manifiesto la necesidad de una contundente evaluación psicológica a todo político que se precie, fundamentalmente aquellos que van a llevar las riendas de sus países. No serán ni Putin, ni Xi Jinping, ni Netanyahu, ni el régimen de los ayatolás los que nos conduzcan a una tercera guerra mundial de la que tanto habla Trump. Será el presidente norteamericano el que nos la sirva en bandeja con sus histrionismos y sus locuras. Europa tiene que reaccionar y no dejarse avasallar. Europa tiene que aprender, nunca es tarde, a valerse por sí misma.
Suscríbete para seguir leyendo
- El municipio de Zamora con 13 nacionalidades y un presupuesto de 655.500 euros
- Fallece Mariano Rodríguez San León, uno de los pioneros hosteleros de Zamora
- DIRECTO | Zamora CF - CD Tenerife : final (0-1)
- ¿Nuevo barrio en Zamora? Impulsan 250 nuevas viviendas públicas junto a Cardenal Cisneros
- VÍDEO Y GALERÍA | La nieve deja bonitas imágenes en el casco antiguo de Zamora, pero condiciona la circulación en varias carreteras de la provincia
- El Folgoso se convertirá en un 'glamping': así será la recuperación del mítico espacio a orillas del Lago de Sanabria
- Óscar Cano, entrenador del Zamora CF tras perder con el CD Tenerife: 'Hemos dominado pero no tuvimos claridad
- Zamora activa la alerta amarilla por nieve: AEMET prevé nevadas que complican la circulación