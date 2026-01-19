Ya sé que con Trump no hay diplomacia ni derecho internacional que valgan, lo que también sé es que Europa no se puede poner de rodillas ante este personaje y mucho menos vivir amedrentada ante sus constantes bravatas que, ciertamente, cumple. De rodillas ante Dios, de pie ante el mundo y eso es lo que tienen que hacer los dirigentes europeos. Mejor morir de pie que vivir toda la vida arrodillados. Y si la OTAN se va a tomar por el saco, que se vaya, con Trump ya no van a poder contar para nada.

Ahora ha salido con otra de las suyas que gira en torno a su amenaza favorita: los aranceles. Donald Trump ha anunciado otra mala nueva, impondrá un arancel del 10% a Dinamarca y a otros siete países europeos, hasta alcanzar un acuerdo que le permita la compra total y completa de Groenlandia. Los otros países son Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Es decir, los que han apoyado a Dinamarca enviando tropas a la enorme isla que es casi un continente.

Europa no está en venta, por muy alejado que esté, geográficamente, uno de sus territorios, como es el caso. Europa tiene que reaccionar y rearmarse para fortalecer su capacidad de defensa, superando la dependencia de la tecnología estadounidense y transformándose en un actor creíble en el tablero global. Y no que a lo largo de los últimos años ha perdido fuelle, siempre al rebufo del Tío Sam, perdiendo sus capacidades y el respeto del mundo en el nuevo orden mundial al que estamos asistiendo impasibles, sin darnos apenas cuenta de que, poco a poco, está reemplazando al orden liberal que ha prevalecido desde finales de la Segunda Guerra Mundial.

Tipos como Trump y tantos otros, aquende y allende, ponen de manifiesto la necesidad de una contundente evaluación psicológica a todo político que se precie, fundamentalmente aquellos que van a llevar las riendas de sus países. No serán ni Putin, ni Xi Jinping, ni Netanyahu, ni el régimen de los ayatolás los que nos conduzcan a una tercera guerra mundial de la que tanto habla Trump. Será el presidente norteamericano el que nos la sirva en bandeja con sus histrionismos y sus locuras. Europa tiene que reaccionar y no dejarse avasallar. Europa tiene que aprender, nunca es tarde, a valerse por sí misma.