Puritanos a sueldo

Julio Iglesias ha tenido miles de mujeres empleadas en su hogar, trabajando en sus equipos o asistiéndolo en montones de facetas de su muy extensa y muy prolífica vida personal y profesional. Ahora parece que dos de ellas, curiosamente coincidentes en un mismo momento y lugar, lo denuncian por presuntos abusos sexuales y automáticamente, sin mayor contraste y, casi como si estuvieran esperando algo así, como maná caído del cielo, una serie de medios de comunicación lo acogen en sus parrillas, llenan sus programas con ello y repiten y repiten en bucle hasta el agotamiento imágenes del cantante con impacto más universal que ha dado nuestra música.

Sabemos bien que la envidia es el vicio nacional por excelencia. Nada le gusta más a nuestro espíritu colectivo que encontrar un motivo, sin necesidad de mayor razón, para disparar venablos contra alguien que haya conseguido triunfar en el ámbito que sea. Cualquiera que destaque nítidamente por encima de nuestra mediocre media de brillo, es objetivo de difusión de cualquier mierda que pueda afectarle y con ello ya parece que nos sentimos realizados.

Ahora, después de intentarlo contra Suárez, le ha tocado a Julio Iglesias el cariño de la brigada mediática más aborrecible que haya campado nunca en España. Como les encantaría poderlo hacer con Amancio Ortega, Florentino Pérez o tantos otros triunfadores por méritos propios de los que tanto obsesionan a quienes, como en la canción de Shakira, son ciegos y sordomudos cuando se trata de casos no solo conocidos sino acreditados en su entorno más cercano.

No se trata solo de respetar el principio de presunción de inocencia con el que tanto se les llena la boca en ocasiones. Se trata de un mínimo de higiene mental y sí, de decencia, esa palabra tan abandonada por estos nuevos puritanos de pacotilla que fingen escandalizarse cuando agrandan actitudes que sí serían inadmisibles, con relatos de prácticas sexuales por las que ninguna disculpa tendrán que pedir quienes las practiquen de forma libremente consentida.