A Mercosur lo carga el diablo

Uno lee y escucha a numerosos expertos económicos y parece que el acuerdo entre la Unión Europea y los cuatro países de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) es un gran paso adelante en las relaciones internacionales y una panacea comercial inmejorable. Pero uno lee y escucha a las organizaciones agrarias europeas, españolas y castellanoleonesas y da la impresión de que no es así, sino todo lo contrario. El acuerdo se firmó ayer en Asunción, la capital paraguaya, después de casi treinta años de negociaciones, de duros debates y de fuertes reticencias en muchos países, sobre todo europeos. Es normal. En pactos así, con tantos intereses en juego, siempre hay ganadores y perdedores. Es imposible contentar, aunque se intente, que eso está por ver, a veintisiete naciones europeas, a cuatro latinoamericanas y a más de setecientos millones de personas, unas productoras, otras consumidoras y bastantes las dos cosas a la vez.

¿Qué puede fallar? Sobre el papel, nada o casi nada. Sin embargo, la realidad suele ir por otros derroteros. Y eso es lo que teme el sector agrario, que se ha movilizado ya en varios lugares europeos y que ha convocado una gran jornada de protestas a finales de enero. ¿Por qué? Puede resumirse en dos palabras: competencia desleal. Y es muy fácil de entender. Los agricultores y ganaderos argentinos, brasileños, uruguayos y paraguayos están produciendo, y van a seguir haciéndolo, sin las fuertes obligaciones sanitarias, fitosanitarias y medioambientales que afectan a los europeos. Es decir, que lo que aquí está prohibido, o muy restringido, allí se puede realizar sin problemas. Por eso, en Europa se habla de competencia desleal, de que unos juegan con las manos libres y otros maniatados.

El acuerdo aún tienen que ratificarlo el Parlamento europeo y los legislativos de los países latinoamericanos. Estos no parecen que vayan a poner dificultades y bastará con que lo apruebe uno para que entre en vigor en su territorio. El paso por Estrasburgo se presenta más complicado, ya que no hay unanimidad ni en la derecha ni en la izquierda ni en las naciones de la UE. Quien considera que le beneficia, lo apoya. Quien entiende que le perjudica, lo rechaza. Como la vida misma. Y hay quien ha puesto unas cláusulas rígidas para dar su visto bueno. Ha sido el caso de la italiana Georgia Meloni, que solo dijo sí al pacto cuando se aceptaron sus condiciones. Unas condiciones que, a mi juicio, son atinadas y justas: mecanismos de protección y emergencia para productos sensibles y para frenar importaciones; fondos de compensación ante posibles desequilibrios del mercado; más controles sanitarios en las fronteras europeas; mayores exigencias fitosanitarias y medioambientales y bloqueo de los precios de los fertilizantes con menos aranceles.

Todas estas cláusulas preventivas parecen razonables y estarían en la línea de lo que reclama el sector agrario y ¿garantizarían? la defensa de la agricultura y la ganadería europea. ¿Cuál es el problema? Que el campo no se fía, que lo han engañado tantísimas veces que piensa que ésta es una más, quizás la definitiva, que Mercosur puede suponer la ruina total. Intuyen, la experiencia es un grado, que esas salvaguardas se las van a saltar sin complicaciones las multinacionales, las distribuidoras y las empresas que quieran hacer dinero en un negocio tan goloso.

Hay, además, otro aspecto sombrío y peligroso: la repercusión social en una tierra como ésta, tan despoblada y abandonada. Si Mercosur lleva al desastre económico al sector agrario, ¿quién se quedará en los pueblos?, ¿quién producirá esos alimentos de los que ahora nos gusta presumir?, ¿las cláusulas salvaguarda de Meloni paralizarán la desertización del mundo rural, harán que pueda volver a ser atractivo, habitable? También en este terreno tendría que haber polémica y debate porque a Mercosur, y a otros mercosures, los carga el diablo y ahora puede disparar contra todos nosotros.