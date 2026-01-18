Lean, por favor

Uno. He iniciado el año poniéndome al día. Como sociólogo y docente en la Universidad de Salamanca sé que es mi obligación y que por eso me pagan, aunque a veces pienso que lo haría igual si me dedicara a otras actividades, como, por ejemplo, pintar, cultivar un huerto, vender libros, reponer las estanterías del supermercado, recoger la basura o proteger a los buenos de los malos. Bueno, no me enrollo y comparto uno de los informes publicado hace unos días por el Observatorio Social de la Fundación "La Caixa". Título: "¿Qué ayuda a los jóvenes a afrontar el malestar emocional?". Les invito, estimados lectores, a responder antes de conocer las respuestas. Es un ejercicio muy sano para estimular la capacidad cognitiva y reconocer los pros y contras de nuestras reflexiones. Según los autores del informe, "los resultados muestran que el apoyo social y la resiliencia son los principales factores protectores, mientras que la adicción a las redes sociales produce el efecto contrario (…) Para reducir el riesgo de conductas suicidas es clave reforzar el apoyo social, la resiliencia y el uso saludable de las redes sociales en la escuela, en casa y en la comunidad".

Dos. El jueves 15 de enero recibo un correo del Centro de Investigaciones Sociológicas. Ya saben, el famoso CIS. Informan de la publicación del último número (193) de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas. Consulto el índice y me detengo en el artículo "Cuidadoras de personas dependientes en España: desigualdades, invisibilidad social y consecuencias físicas y mentales". Pueden imaginar su contenido porque el título lo dice casi todo. Creo, además, que deberían consultarlo todas las personas porque nos viene como anillo al dedo en una tierra, como la de Zamora, donde el envejecimiento es una de nuestras señas de identidad. ¿Imaginan, apreciados lectores, qué se cuenta y cuáles son las conclusiones fundamentales de esta investigación? Si ya ha respondido, ahora puede leer lo que sigue: "En el estudio subyace una brecha de divergencias sociales en el colectivo de cuidadoras y una segregación territorial de los cuidados en España que presiona la necesidad de dar visibilidad y atender desde la administración los problemas sociales existentes en el mercado de los cuidados, que llegan a repercutir en las diferentes esferas del estado de bienestar".

Y tres. Finalizo con otro documento que, confieso públicamente antes de seguir, me ha dejado helado el corazón. Título: "Soledad y Alzheimer: una relación que afecta al cerebro", de María Almeida, publicado en Grupo 5, empresa que presta atención diariamente a miles de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social para mejorar su bienestar y calidad de vida. Pues bien, respetados lectores, ¿imaginan lo que escribe la autora? Piense, por favor. Y ahora sí: "Diversos estudios muestran que las personas mayores que se sienten solas tienen más riesgo de desarrollar Alzheimer o de que sus síntomas empeoren (…) En quienes ya padecen Alzheimer, la soledad empeora los síntomas: aumenta la confusión, la depresión y la ansiedad. Además, la falta de compañía puede hacer que los pacientes se desorienten más fácilmente y que sigan peor los tratamientos. El apoyo social, en cambio, mejora el estado de ánimo, estimula la memoria y ayuda a frenar la pérdida de capacidades". No les canso con más estudios, artículos e investigaciones. Solo me queda recordarles que lean de nuevo el título de esta columna. Nos estamos jugando mucho como sociedad. ¿De acuerdo?.