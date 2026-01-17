Todas se van

Van desfilando ante nuestros ojos sin que le demos mayor importancia, cuando la tiene. Y la tiene porque constituye un fracaso. No sé si de la sociedad zamorana, de la Iglesia zamorana o del conjunto de congregaciones religiosas que, después de tantos años, se han cansado de Zamora y la vacían más de lo que está. En nuestra ciudad y provincia no sólo se cierran comercios, pequeñas industrias, bares y restaurantes. En nuestra ciudad también se cierran colegios y conventos. Llevamos unos cuantos.

Empezaron las Carmelitas a las que tanto quería por mi vinculación con la madre Isabel de la Santísima Trinidad y han seguido desfilando, no por orden cronológico, las Concepcionistas, las Juanas, las Marinas, las Josefinas, las Benedictinas y, más recientemente, las monjas del Amor de Dios que residían en Puebla de Sanabria y que tan buen papel desempeñaban, desarrollando una labor catequética y de colaboración impagable. No quiero profundizar, aunque bien podría. Información no me falta.

En estos días, no sé si ya se habrá llevado a cabo, se vendía el convento que ocuparon las Juanas. Y como ese convento hay otros tantos que se han ido quedando vacíos, colegio de las Josefinas incluido que muy bien podría convertirse en residencia de mayores, una residencia céntrica, y no que las residencias las ponen todas en el quinto pino.

No es cuestión de señalar a nadie, pero cabe preguntarse qué está pasando con esta especie de desamortización humana que está viviendo Zamora. ¿Dónde está el problema? No podemos seguir con esta dinámica de pérdidas. Habrá quien diga que más empresas y menos hábitos. Ambos. Empresas, hábitos y alzacuellos. De todo ello estamos más que necesitados. Todo lo que sea permanecer y sumar, bienvenido, lo que sea restar y por lo tanto perder, hay que combatirlo como sea. Siempre en buena lid.

Mis dudas y mis preguntas son las dudas y las preguntas de infinidad de zamoranos. Los que ven más allá de sus narices, los que no se quedan en la superficie, los que no frivolizan, los que ven el declive cada vez más pronunciado de una Zamora en la que, dentro de poco, sólo habrá políticos, porque el resto habrá emigrado, también las gentes del campo.

Que no cierren más conventos y que no dejen caer los que se vacían. Que más pronto que tarde les den una utilidad.