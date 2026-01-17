¿De dónde salen tantos catarros?

Hay épocas del año en las que basta entrar en un aula, en una oficina o en un bar para saberlo sin preguntar. Carraspeos. Narices rojas. Pañuelos arrugados en los bolsillos. Algún estornudo mal contenido que recorre la sala como una onda expansiva. El catarro está ahí. Y casi siempre llega en plural.

No es casualidad. Tampoco es mala suerte colectiva. Lo que llamamos catarro, resfriado o constipado no es una sola enfermedad, s no una familia entera de infecciones respiratorias leves causadas por virus distintos. Rinovirus, coronavirus comunes, adenovirus… nombres que no solemos manejar, pero que conviven con nosotros desde siempre. La clave no está tanto en el virus como en el contexto.

En invierno cambiamos de hábitos sin darnos cuenta. Pasamos más tiempo en espacios cerrados, con ventanas cerradas, respirando el mismo aire durante horas. El aire frío del exterior es más seco y eso afecta a nuestras vías respiratorias. Las mucosas de la nariz y la garganta se resecan, pierden parte de su capacidad de atrapar virus y partículas, y el camino queda más despejado para que el contagio ocurra.

Además, el frío no enferma, pero sí pone trabas. A bajas temperaturas, los vasos sanguíneos de la nariz se contraen. Llega menos sangre, menos células defensivas, menos respuesta rápida. No es que el sistema inmunitario se apague, pero sí trabaja con guantes.

Luego está el factor humano. En enero estamos cansados. Venimos de semanas de horarios rotos, poco sueño, comidas más abundantes, más azúcar, algo más de alcohol. Todo eso, sin dramatizar, pasa factura. El sistema inmune es sensible al descanso y al estrés, y cuando esos equilibrios se rompen, los virus lo notan antes que nosotros.

Por eso en clase basta con que uno empiece a toser para que, a los pocos días, medio grupo esté igual. No es que el catarro sea especialmente agresivo, es que es oportunista. Aprovecha cualquier descuido. Una mano que toca una mesa, luego una cara. Un estornudo en el aire. Una puerta. Un teclado. Ciencia básica, nada misterioso.

Lo curioso es que la mayoría de estos virus no son peligrosos. El cuerpo suele resolverlos solo en unos días. Fiebre ligera a veces, congestión, dolor de cabeza, esa sensación de estar funcionando al setenta por ciento. El problema no es el catarro en sí, si no el desgaste acumulado cuando se encadenan varios seguidos, algo muy típico de esta época.

Desde el punto de vista biológico, cada catarro es también un entrenamiento. El sistema inmunitario aprende, se ajusta, mejora su memoria. No es una experiencia agradable, desde luego, pero forma parte del trato de vivir en comunidad.

Quizá por eso enero nos parece el mes de los pañuelos, de las voces roncas y de las aulas llenas de estornudos. No es que el invierno se empeñe en fastidiarnos. Es que nuestro cuerpo, la física del aire y la biología de los virus se alinean durante unas semanas.

Y como casi siempre, entenderlo no lo quita, pero ayuda a llevarlo mejor. Aunque sea con otro pañuelo en el bolsillo.