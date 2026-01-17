Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Remonta la población de ZamoraAquí estarán los nuevos pasos de peatones de Zamora¿Nuevo barrio en Zamora?La Junta pro Semana Santa de Zamora explora cómo conseguir financiación privadaZamora CF - CD Tenerife: Máxima conjura ante el líder
Opinión | Cartas de los lectores

Cartas de los lectores

María Mercedes Rodríguez

Las fiestas de Navidad

El día 8 de enero de 2026, organismos estatales de Zamora no atienden porque el personal está gozando de esos días de la "doble octava".

CARTAS

El dicho popular de que todo santo tiene tu octava, se pone en práctica, multiplicado, en Navidad.

Por supuesto que el niño nacido en Belén, no va a ser menos. ¡Eh, ciudadanos! Que la octava, se ha convertido en "octava de la octava".

Bancos, que ya imponen días y horarios restringidos para ciertos pagos en ventanilla, con el típico: "para pago x, sólo hasta las 12 h".

En estos días de "doble octava", se escucha: … no está el que corresponde.

Pienso que el niño de Belén desearía que la celebración fuera como él demostró en vida: responsabilidad y atención a quien está a tu lado. No, venga Ud. otra vez.

