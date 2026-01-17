La casa por el tejado

La vivienda se ha convertido en el gran termómetro del fracaso del actual Gobierno de España. Allí donde debería de haber certezas, hay inseguridad jurídica; donde tendría que haber oferta, hay escasez, y donde el Estado debería de actuar como facilitador, se ha erigido en un obstáculo. Frente a esta inacción, el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo al frente, ha situado la vivienda como un desafío prioritario de país, articulando una alternativa seria, realista y jurídicamente sólida para cubrir el déficit estructural de un millón de viviendas que hoy lastran el futuro de millones de españoles.

Los datos son contundentes: en España faltan ya unas 700.000 viviendas y cada año el déficit aumenta en torno a 160.000 más. No se trata de una percepción subjetiva, sino de una consecuencia directa de políticas erráticas que han limitado la oferta mediante más impuestos, más trabas administrativas y una legislación que ha generado desconfianza en propietarios, promotores e inversores.

La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, lejos de resolver el problema, ha ahondado en él al introducir controles de precios y figuras como las "zonas tensionadas", que ya han demostrado su ineficacia y su efecto disuasorio sobre la oferta.

Frente a este escenario, Feijóo plantea un Plan Integral de Vivienda con quince medidas de choque que atacan el problema en su raíz: la falta de oferta. Menos burocracia, más suelo, menos impuestos voraces a la vivienda, más seguridad jurídica y más incentivos.

Medidas como la aplicación del silencio administrativo positivo en 90 días o la reducción del plazo medio de construcción de 10 a 4 años mediante un Plan Residencial Estratégico forman parte del programa diseñado por el Partido Popular en esta materia, que obligará a las administraciones a actuar con eficacia.

Especialmente relevante es la propuesta de vincular la financiación autonómica y local a las políticas activas de vivienda. En un Estado autonómico como el nuestro, resulta lógico incentivar a aquellas comunidades autónomas y ayuntamientos que ponen suelo, agilizan licencias y colaboran con el sector privado. El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna, pero también exige a los poderes públicos promover las condiciones necesarias, no bloquearlas. Y ello debe hacerse respetando la competencia autonómica en urbanismo y vivienda, como recogen la mayoría de los estatutos de autonomía, algo que el Gobierno de Sánchez ha ignorado sistemáticamente mediante imposiciones ideológicas.

En el Partido Popular apostamos además por una colaboración público-privada real e introducimos medidas fiscales sensatas, como la bajada del IVA del 10% al 4% para jóvenes compradores de vivienda nueva o bonificaciones en el IRPF, competencias plenamente estatales.

Uno de los puntos más nítidos del programa es la defensa de la propiedad privada, pilar básico del Estado de Derecho. Es necesario y urgente aprobar la ley antiokupación que permita desalojar a delincuentes en 48 horas. Esta ley la sacamos en el Senado hace ya casi dos años y tiene el apoyo mayoritario también del Congreso, pero a Sánchez no le interesa tramitarla. Esto no es una excentricidad, sino una necesidad ante la pasividad del Ejecutivo actual y su tolerancia hacia prácticas que vulneran derechos fundamentales.

Países de nuestro entorno, como Francia o Italia, cuentan con mecanismos mucho más ágiles sin que nadie cuestione su carácter social.

El presidente Feijóo lo ha expresado con claridad: no se trata solo de cambiar un Gobierno, sino de recuperar un país. Un país donde los jóvenes puedan emanciparse, las familias formar un hogar, los barrios sean seguros y el esfuerzo vuelva a tener recompensa.

Pero este proyecto no es solo una promesa de futuro. Ya se están aplicando buenas medidas allí donde gobierna el Partido Popular. Castilla y León es hoy un ejemplo tangible de cómo hacer política de vivienda con sentido común, centrando el foco en las personas, especialmente en los jóvenes y en el medio rural.

La Junta de Castilla y León ha entendido que hablar de vivienda es hablar de reto demográfico, empleo y cohesión territorial. Por eso ha desplegado un conjunto de políticas equilibradas que combinan promoción pública, rehabilitación, ayudas directas y estímulos fiscales. En la actualidad, la Junta de Castilla y León promueve 3.000 viviendas de promoción pública para viviendas o alquiler.

Uno de los programas más emblemáticos es Rehabitare, una iniciativa pionera que permite recuperar edificios municipales en municipios de menos de 5.000 habitantes para destinarlos a alquiler social. Esta política no solo facilita el acceso a la vivienda a jóvenes y colectivos vulnerables, sino que revitaliza cascos urbanos rurales, combate la despoblación y pone en valor el patrimonio público.

A ello se suman las ayudas al alquiler, convocadas en 2025, destinadas a la vivienda habitual y permanente, con subvenciones directas y plazos claros, y las ayudas a la rehabilitación, orientadas a mejorar la accesibilidad y la eficiencia de viviendas tanto urbanas como rurales. Medidas realistas, centradas en mejorar el parque existente y generar actividad económica local.

Especial mención merece la línea de garantías "Mi Primera Vivienda", mediante la cual la Junta avala hasta el 17,5% del precio de compra, permitiendo a los jóvenes acceder a hipotecas con una entrada mínima del 2,5%. Una herramienta clave para la emancipación juvenil, perfectamente alineada con el marco financiero y sin distorsionar el mercado. A ello se añaden rebajas en el precio de la vivienda pública rural y medidas fiscales autonómicas que alivian la carga a quienes quieren formar un proyecto de vida en Castilla y León.

En definitiva, frente a la inacción, en el Partido Popular ofrecemos un proyecto. Frente al ruido, soluciones. Y frente al desgaste institucional, una visión de futuro basada en libertad, seguridad jurídica y prosperidad compartida.