En llegando San Antón se convocan tractoradas en lugar de procesión y la cofradía del burro se hermana con el tractor

El sábado dios mediante es el día de San Antón, / patrón de los animales y del campo protector, / que en los pueblos de Zamora celebramos ¡vive dios! / Son tierras donde el ganado y el campo importantes son / como lo es el alimento para toda población.

Como quintos ya no existen desde que Aznar abolió / el servicio obligatorio que prestaba a la nación / todo joven que naciera en territorio español / sin miopía, ni pies planos, pecho estrecho o algo peor...

- "¿Pero fue Aznar de derechas el que esa ofensa infringió / a los patriotas de España y al ejército español? / ¿No sería cosa de rojos, del rojerío español, / que dice que no a la Otan y a la mili abolición?"

-"Cosas veredes, buen Sancho. Fue el PP el que la quitó. / Lo sé de muy buena tinta porque lo he vivido yo".

Así que como no hay quintos que sirvan a la nación / y no hay mucha gente joven porque la despoblación / se ha cebado con los pueblos de Zamora y la región. / Aunque en pueblos zamoranos para hacer la relación / vienen nietos y biznietos que hijos del pueblo ya son. / Licencia les pido a todos y al buen santo y buen patrón / para, con perdón del campo, decir esta relación.

Un año más descontento parece que está el sector / agrícola y ganadero en la provincia y región. / Parece que las protestas son en toda la nación / española: aquí hay acuerdo. (No así en la financiación / autonómica que tiene a todos en rebelión).

En la defensa del campo hay unidad, buen patrón.

-"Pues a nosotros la fiesta del buen santo San Antón / casi nos pilló en la calle subidos en el tractor, / sin cortar la carretera pues los de tráfico son / los que pusieron las multas a todos los del sector / que otros años protestaban porque el campo va a peor: / porque los precios se suben sólo para el productor / pero el mercado no paga ni el coste de producción / ¡A pérdidas se trabaja en el campo, buen patrón!"

Al que cuida del ganado, también al agricultor / hay que proteger buen santo de tanta especulación.

Este año se protestaba porque al final el gobierno / con su firma rubricaba con varios países acuerdos / para que el libre mercado se estableciera entre ellos, / incluyendo los sectores agrícola y ganadero. / Mercosur es como llaman a este comercial invento / por el que hay consumidores a millones con acceso / a los productos de España. Y nosotros a los de ellos.

Pero en productos del campo lo que se pide es "espejo" / para que las exigencias que a nuestro campo ponemos / (protección del medio ambiente, de las cosas que comemos, / alimentación segura en el mercado europeo...) / sean iguales para todos los países que son miembros. / Pues si no la competencia desleal al final tendremos: / si producen más barato, aquí nos arruinaremos.

Escucha buen santo y mira a ver si por fin veremos / que haya mismos requisitos en lo que al final comemos: / Si es sano lo sea "pa" todos, para todas si está bueno.

Buen Santo ten buenos ojos porque el año bien no ha ido: / La cosecha de cereales fue histórica -nos han dicho. / Pero al llegar al mercado el precio no había subido / y a pérdidas y a la fuerza es como la hemos vendido.

En el ganado se sabe que no levanta cabeza: / La nodular contagiosa vino cuando azul la lengua / de las vacas controlaba el vaquero a duras penas. / A pitas ecologistas se les cerraban las puertas / porque por el aire gripe como la aviar las marea. / Y hasta la peste porcina a los jabalíes enferma / y amenaza los jamones, los lechones y las cerdas.

Ya sabemos que es el cerdo quien contigo representa / a todos los animales que viven en esta tierra, / pues que fue una jabalina la que con mano certera / sanaste como un milagro cuando se encontraba enferma.

Pero aquí los cazadores han cogido la escopeta / y a los jabalís salvajes no hay nadie que los defienda. / Como chivo expiatorio se los caza en esta tierra / aunque la peste porcina no llegue a nuestras fronteras.

Han matado a los cochinos salvajes más no lo tengas / cual santo que eres en cuenta, ni como patrón ofensa.

¡Buen santo, si es que este año sólo has "cuidao" las ovejas!

-"Bastante tienen las pobres que se han quedado sin pastos / en verano por incendios que en invierno no han brotado. / San Florián y San Lorenzo, los patronos, no han estado / cuidando los animales que viven de nuestros pastos / y ahora le toca a la Junta o a este santo ayudarlos" / -así hablaba san Antón, visiblemente enfadado / por cambiar por el tractor al buen burro zamorano".

-"Sin procesión con su burro no sé si podré arreglarlo".

No seáis duro, buen patrón, porque la cosa está mala: / La azucarera de al lado la remolacha no paga / y nos cuesta buenas perras, perdón euros, cultivarla. / Y la Pac no nos perdona si no sembramos las áreas / que estaban comprometidas, mientras el azúcar baja. / O se compra a alguna empresa que sea multinacional / que produce más barato que agricultor principal.

-"Si el día que cojamos la remolacha / me invitáis a la fiesta con las muchachas / -dice el santo patrón que ya se piensa / que se queda sin rosca subasta y fiesta- / tal vez pueda ayudaros, mas bien sabéis / que con el tractor dando yo os quiero ver".

Pues se saldrá en procesión con mascotas y la imagen / de San Antón con el cerdo sea doméstico o salvaje. / Se repartirá la rosca entre todos los cofrades / como debe repartirse la PAC a los principales: / los que trabajan el campo con criterios ambientales / porque en ese medio crían a todos los animales. / Subastarán alimentos que algunos les donarán / agradeciendo que sean productos de calidad. / Mascotas de compañía el cura bendecirá / porque son los animales que espantan la soledad. / Y con la sanantonada el hambre se saciará.

La cofradía del cencerro y la del tractor irán / hermanados los cofrades y unidos en igualdad: / por la defensa del campo y también de la ciudad / que del campo se alimenta ¡No se puede pedir más!

Bueno, sí. Todo lo dicho y tal vez aún mucho más / que se queda en el tintero porque ahora ya hay que acabar. / Pues el día diecisiete tendremos que celebrar / que Zamora siga siendo provincia de trabajar / en el campo y el ganado "pa" poder alimentar / a los pueblos que trabajan y que piden igualdad.

San Antón, buen santo seas con la gente de esta tierra: / protege a los animales que son... ¡somos! ¡Así sea!