Necesitamos que los buenos quieran estar también en política

La gente valiosa, que la hay del ámbito privado, tiene conocimientos y gestión, sabe lo que es pagar una nómina a fin de mes, sabe lo que cuesta abrir todas las mañanas la persiana, sabe lo que es gestionar un negocio y también sabe lo que es perder dinero y sueños muchas de las veces.

Pero la realidad es que hay demasiados inconvenientes para lo contrario.

La familia sufre, pierdes seguridad e intimidad, tu vida privada se ve expuesta a la carnaza, la presión es muy alta, tienes que aguantar el escrutinio público a diario en redes sociales y medios, leyendo o escuchando muchas barbaridades y bulos sobre ti o los tuyos, y si encima eres honrado, y tienes profesión y competencia, tampoco salen demasiado las cuentas...

No es menos sorprendente que haya gente que en política gane mucho más de lo que ganaría en la empresa privada, en algunos casos mucho más, o que incluso ni siquiera le contratarían, pero esto es otra película de la que algún día hablaremos.

Porque hay muchos casos y algunos chocantes como mínimo….

Se está creando una especie de funcionariado de partido en el que es casi imposible que las personas de más talento accedan, o quieran acceder, a los cargos públicos más notables.

Se necesitan grandes profesionales y empresarios, también en los gobiernos, para mejorar la gestión de nuestro país, para dar soluciones, para mejorar la vida de los ciudadanos, para arriesgar también en políticas que hagan prosperar un territorio.

Hay muchos de ellos entre nosotros, necesitan ese empujón para dar lo mejor de ellos también en la vida pública.

Hay que desterrar la demagogia y el populismo cada vez más instaurado de la vida política.

Decía Martin Luther King que "debemos de aceptar la decepción finita, pero nunca perder la esperanza infinita".

No la perdamos.