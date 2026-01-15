Diferente trato

Meloni y Sánchez, por orden alfabético, son dos formas diferentes de interpretar el sentido de Estado. No priorizan los intereses y el bienestar general de la nación y sus ciudadanos de la misma manera. Los ciudadanos venezolanos no han sido los únicos en ser encarcelados por el régimen de Maduro acusados de terrorismo o de conspiración para asesinarlo, también ciudadanos extranjeros, entre ellos los dos italianos y los cinco españoles liberados; han sido objeto de detenciones arbitrarias con acusaciones que no se sostienen.

Las liberaciones siguen haciéndose por cuentagotas. Entre los liberados están los protagonistas de esta historia. Unos y otros disfrutan de su libertad en sus países de origen. Unos y otros no han sido recibidos de la misma manera por las autoridades de sus países respectivos. Mientras los presos españoles liberados por el régimen de Nicolás Maduro o Delcy Rodríguez, que lo mismo da, fueron recibidos por la puerta de atrás del aeropuerto por autoridades de tercer nivel, con la expresa prohibición del Gobierno de Pedro Sánchez de hacer declaraciones a la prensa tras aterrizar en la terminal 4 de Barajas, los liberados italianos fueron objeto de las mejores atenciones por parte del Gobierno de Giorgia Meloni y la propia primera ministra.

Meloni recibía en el aeropuerto romano de Ciampino a los dos presos políticos italianos, acompañada por el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani. A diferencia de Sánchez, Meloni ha saludado a sus compatriotas en una sala del aeropuerto. Previamente, el día anterior, a través de un vídeo, la primera ministra subrayó la puesta en libertad de ambos ciudadanos italianos como el resultado de un trabajo "discreto pero eficaz", desarrollado por el Gobierno italiano, la red diplomática y los servicios de inteligencia del país. Ni rastro de Rodríguez Zapatero, a quien parte de la España polarizada quiere adjudicar el éxito de las liberaciones.

Pudo haberlo hecho con Maduro en el poder. Pero entonces sólo sabemos que iba y venía constantemente hasta que el episodio aeroportuario de Delcy Rodríguez enturbió en cierta medida la impunidad de la que gozaba ZP. Este suceso pone de manifiesto la grandeza con la que ha actuado Meloni y la bajeza del Gobierno de España que, una vez más, se ha mostrado incapaz de estar a la altura de las circunstancias. Que luego no vengan vendiendo motos que, encima, son de atrezo.