No surrender

Este domingo 11 de enero las luces de Navidad en Puebla de Sanabria se apagaron y este año, por tremenda desgracia, algo más se ha ido con ellas.

En el último encendido, familiares y amigos y amigas de Manolo nos congregamos en un homenaje a su persona, a su legado y a su amor incondicional por su pueblo y su comarca. Sonaba su canción de Bruce Springsteen y al terminar las notas de esta (ya himno para muchos y muchas) la luz dorada se hizo en la plaza. Primero en las cortinas de las calles aledañas, luego en el monumental entorno, continuaba el mensaje que cuelga en el ayuntamiento para concluir en el icónico pino. El brillo de las leds iluminaba los inconsolables rostros de las personas congregadas, los destellos no podían calmar la pena y el frío que quería colarse por las callejas de la plaza era incapaz de separar los abrazos unidos en un solo sentir; dolor, dolor inmenso por su injusta partida.

En este periódico, que hoy agradezco me brinde el marco de estas palabras, en un artículo póstumo leí que Manuel A. Santiago Sánchez comenzó en la política con tan sólo 24 años. Se relataba su compromiso por la consecución del bienestar y futuro de sus vecinos y vecinas a través de su cargo de teniente de alcalde y concejal del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria y su trayectoria para con la comarca sanabresa en su dilataba experiencia como diputado de la Diputación Provincial.

A los días, pues el shock paraliza los recuerdos, me di cuenta que precisamente aquellos eran los años acompasados por un viaje ya atropellado en la memoria, la historia de cómo le había conocido.

Aquel 1 de diciembre entré en el vetusto consistorio, subí las escaleras desgastadas de madera y esperé mi turno debidamente en el hall. Estaba entonces acompañada de aquel agradecido sol de invierno que alumbraba las tupidas ramas de la planta que daba color al aprecio de los grises nervios de las candidatas de aquella entrevista. Entrando en el despacho y debidamente correspondido el saludo, me fijé en sus ojos claros y su mirada tan segura. Sin duda, todo esto podía intimidar a personas primerizas y foráneas como era mi condición. Pero mis ganas y compromiso por aquello que se me ofreció, y su aprecio y visión, contribuyeron a embarcarme en aquel proyecto ilusionante y prometedor, lleno de infinitas dudas y presumibles anhelos.

Echamos a andar y sin darnos cuenta nos hicimos grandes. Y en esa grandeza la carga se hizo liviana porque con voluntad las pesas se acostumbraban. Y aquel tesón propició que los logros llamaran al portalón para malacostumbrarnos y quedarse, y cuando se iban, los tropiezos nos enseñaron su valor para incorporarlos en ese ciclo de trabajo un año tras otro. Y así se fue haciendo la historia entre mercados medievales. Entre castillos y condesas fue pasando el tiempo. Tiempo, qué palabra más valiosa y temida cuando este se para.

En este penoso y triste sentir sabemos que las personas buenas nunca nos abandonan porque siempre permanecerán en nuestro corazón.

Este año en las Victorias volveré a verte con la cinta roja en la frente y en las próximas Navidades sonará de nuevo tu canción y por dentro volveremos a recoger el mensaje de tu enseñanza. ¡No te rindas!