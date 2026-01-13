Colean las anomalías que han acompañado en su origen la Cabalgata de los Reyes Magos en Zamora. Los mandamases se han lucido bien lucidos. Lo grave es que la inexistente oposición en el Ayuntamiento de Zamora conocía las presuntas irregularidades y en lugar de denunciar se limitaron a ser cómplices. Sólo Zamora Sí alzó la voz con valentía, con determinación, con gallardía, porque PP y Vox decidieron dejarlo correr. El PP en el Ayuntamiento está desactivado. No es que no hagan nada, es que no existen.

Quizá sea debido, a tenor de las quejas que se escuchan por doquier, que su líder en la Casa Consistorial, no deja trabajar a sus compañeros y según me cuentan, los malos modos, las malas maneras, las contestaciones sin contemplaciones están a la orden del día. Quizá este señor que, indudablemente ya está amortizado, albergue alguna esperanza de volver a la Diputación, de hecho sigue pensando en clave de provincia, o puede que esté pensando en ocupar un sillón de más envergadura en los madriles. Todo se verá en cuanto se habilite la bolsa de posibilidades.

La culpa del comportamiento y la permanente inacción del PP municipal no la tiene sólo el cabeza de lista, Jesús María Prada Saavedra, sino los jefes, aquí y en Valladolid, que le permiten el pasotismo del que constantemente hace gala. Ha enterrado la labor que durante tantos años hicieron sus correligionarios de otro tiempo. Lo malo es que el PP, al final, suele premiar a todos estos que están mangando el cazo, que son como el perro del hortelano, ni comen las berzas ni las dejan comer. Y ese parece ser el pan de cada día para sus compañeros de sigla en la oposición municipal, en medio del cabreo de muchos de ellos.

Lo de la inexistente oposición, excepción hecha de Zamora Sí, en el feo asunto de la Cabalgata no tiene nombre. ¿Con qué cara se van a presentar a pedir el voto? Su actuación está siendo deplorable. Y Vox, que tanto presume de transparencia y honestidad, ha dejado pasar esta ocasión. Parece que tuvieran miedo a ejercer su derecho a oponerse cuando las cosas no están bien hechas. Pusilánimes no quiere la política. Tienen cerca el Carnaval y ya sabemos o intuimos a quien se va a encomendar su organización. ¿Estarán a la altura si de nuevo se producen irregularidades?