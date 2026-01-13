El feminismo también es de hombres

A mi hija Gala.

Por ser exclusivas de los humanos y cotidianas, "subestimamos el poder de las palabras", escribe el novelista Javier Sierra. Por eso, somos capaces de escupirlas sin reparar en su significado, sobre todo cuando se trata de palabras ideologizadas convertidas en arietes con los que, más que definirnos, zaherimos a otros, de ahí que apunte Fernando Savater que "en tiempos de tensión parece obligatorio cuidar el lenguaje para no fomentarla". Pongamos un poco de orden.

El feminismo es un "principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre", según la RAE. Es esto y no otra cosa, así que este término está muy por encima del de machismo, porque este tiene una condena en su propia definición, pues es una "forma de discriminación sexista caracterizada por la prevalencia del varón", dice también la RAE. En definitiva, un prejuicio no tiene categoría ni para ser antónimo de un principio.

Aclarado el término, el feminismo no puede ser cosa solo de mujeres, porque un principio de igualdad de derechos lleva implícito agrupar a la totalidad de una comunidad. ¿O es que los derechos de los niños y niñas son solo de ellos y allá se las apañen en su defensa? La igualdad interpela a quienes la reclaman y a quienes no, porque los iguala. Por eso, el feminismo es también de hombres, ya que, ¿quién dotado de razón e inteligencia puede defender que una parte de sus congéneres gocen de menos derechos por su sexo?

Lo anterior puede parecer casi filosófico, así que invito a los lectores a que me acompañen a bajar a algo más prosaico. No se puede ser demócrata sin defender la igualdad y libertad de todos los ciudadanos. Ser demócrata, por muy de derechas o de izquierdas que se sea, no admite ambigüedades ni en la igualdad ni en la libertad de todos, hombres y mujeres. Y si se hacen matices, entonces no se es demócrata, así, sin más y sin tapujos, puesto que ser demócrata en pleno siglo XXI no puede excluir a la mitad de la población por el hecho de que no sean hombres.

Voy a dar un paso más y, con el dedo índice apuntando de modo acusador cual el dios de Miguel Ángel, digo que estar contra la igualdad entre hombres y mujeres tampoco puede ser de cristianos, por mucha misa que se lleve encima y hasta sotana negra, purpurada, o alba. ¿No promete el cristianismo el paraíso y la vida eterna para todos? ¿No proclama la igualdad de todos en la tierra? Así que, entre rezo y rezo, ya pueden ir reflexionando y haciendo acto de contrición quienes, llamándose cristianos, justifiquen que hombres y mujeres no son iguales en derechos y libertades.

El feminismo es también de hombres no porque los hombres hagamos concesión ni cesión paternalista, sino porque somos como ellas y juntos hacemos comunidad; si no, no hay comunidad que valga y mucho menos democrática. Así que tendremos que seguir convenciendo o denunciando a tantos insignificantes, esos que "siempre temen perder su insignificancia, que es suya, que es lo único suyo", como anotó Ignacio Aldecoa, y que en su cortedad intelectual y personal siguen pensando que mear de pie es un signo de superioridad.