Yo soy Venezuela

Escribo estas líneas desde lo más profundo de mi corazón, desgarrado y encogido ante tanta indignidad de unos y la indiferencia de otros. Hace ya más de catorce años que hice mi primer viaje a la Venezuela de Chávez, ya por entonces, con el precio del petróleo en máximos históricos, se observaba el desastre que la pseudo revolución bolivariana provocaría a la bella joya que es Venezuela. Los servicios públicos y el deterioro de las infraestructuras eran evidentes y los avances sociales que se prometían no estaban a la altura de la ingente cantidad de recursos que el Estado venezolano, por el petróleo, estaba ingresando. El sector privado ya tenía problemas, las multinacionales más importantes comenzaban a abandonar el país, las empresas estatalizadas no funcionaban, se habían creado miles de cooperativas subvencionadas con un fracaso económico y de gestión absoluto; en resumen, aquello era el principio del fin. Hablar de lo evidente hoy y cuestionarlo, es una discusión que causa estupor por su frivolidad y amoralidad. Este no es ya un debate de ideas, es un problema de índole humanitario, es un problema de violación de los derechos humanos, es un problema de eticidad.

Eso, de lo que la izquierda ideológica tanto presumen. Venezuela se desangra por los cuatro costados, es cierto y agradezco públicamente las palabras de Ángel Carretero MartÍn en su artículo: "Yo contigo Venezuela", acerca de la labor tan importante que la Iglesia Católica está realizando allá. Son muchos los problemas que los nuestros que viven allí, están atravesando. Es muy grande el dolor que estamos padeciendo sus familias por el desabastecimiento, la inseguridad y la ignominia a la que se ha sometido a la gran mayoría del pueblo venezolano y por supuesto, a nuestras familias. Sigan recibiendo a embajadores de la tiranía y tratando de engañar con sus falsos prejuicios ideológicos de pensamiento único, a una población, la nuestra, cuya forma de vida hoy, nos hace tristemente indiferentes ante las tragedias ajenas.

Sí, yo soy Venezuela porque una parte de lo mío lleva sangre venezolana, sangre del bravo pueblo a quienes algún día, y Dios quiera que sea pronto, el destino restablezca el bienestar que como nación merecen. Ustedes, y saben a quienes me dirijo en este escrito, pueden seguir justificando al chavismo por el imperialismo y bloqueo americano, por el capitalismo neoliberal o por la conspiración de los ultra poderosos y opresores del mundo.

La verdad, y ustedes lo saben, son cómplices, una vez más, del mayor desastre ideológico que ha tenido la humanidad desde el siglo XX.

Sus complejos y resentimiento se lo impiden; nuestra humanidad, valores, respeto democrático y sentido de lo moral se lo tolera, lo que ustedes, nunca hacen.

Firmado, un zamorano con alma venezolana.

(Nota: Escribí este artículo el 2 de octubre de 2021, hubiera valido 15 años antes, hoy, con más razón que nunca. Como decimos en Venezuela: no hay mal que cien años dure, ni cuerpo que lo resista, Dios bendiga al pueblo venezolano, patria que acogió a miles de españoles, tierra de buena gente…).