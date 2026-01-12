En su discurso de Navidad, el Rey Felipe VI, como siempre, dijo cosas muy interesantes. Entre otras, dijo: "La convivencia es un legado que tenemos que preservar, pero para eso necesitamos confianza"; confianza en las instituciones, en las labores del conjunto de los poderes públicos, en la acción del Gobierno, en que el pueblo español puede asumir plenamente su poder soberano… Mas, si perdemos la confianza en las instituciones, porque las quiere controlar todas el Gobierno; en las labores que corresponden a los Poderes del Estado, porque, como ya dijera Pedro Sánchez: "podemos seguir gobernando sin el apoyo del Poder Legislativo"; en la acción del Gobierno, porque al presidente le da igual tener que no tener unos presupuestos aprobados por las Cortes, porque "él juega en otra liga"; y en que el pueblo, aun con sus diferencias y sus dudas, pueda exigir ser protagonista de su futuro, porque está siendo sometido a mentiras y engaños de manera permanente, pues ya me dirán ustedes qué confianza podemos tener en que las cosas pueden ir a mejor.

El Rey, que también habló del respeto a las ideas, que en democracia es una actitud básica para poder convivir en paz, recordó que ni las propias pueden ser dogmas, ni las ajenas amenazas, y que solo si sabemos respetar a los que piensan diferente podremos caminar juntos. Pero si el presidente del Gobierno se empeña en levantar muros para dividirnos, pues díganme también cómo van a calar las palabras de S.M. si los que tienen la responsabilidad de gobernar se obstinan en hacerlo solo para unos cuantos.

Podría seguir reproduciendo cuanto dijo don Felipe VI, pues su discurso, como todos los que pronuncia, no tuvo desperdicio. Pero como ya han salido otros a la palestra diciendo de todo, me limitaré a remarcar que la tan anhelada unidad, a la que tantas veces se refirió el Rey en su alocución, es cada vez más una quimera porque desde hace ya demasiado tiempo no son pocos los que vienen remando en sentido contrario a como lo hicieron quienes propiciaron la transición de la dictadura a la democracia, poniendo como bases para la reconciliación y la convivencia el respeto a la diversidad, pero sin cuestionar la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (Art 2. de la Constitución).

Justo lo contrario de lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero cuando, por "casualidades del destino", como recordarán, ganó las elecciones generales celebradas el 14 de marzo de 2004 (tres días después del brutal atentado terrorista que tuvo lugar en Madrid). Por entonces, nadie imaginaba lo que la llegada de Zapatero a la Presidencia del Gobierno iba a suponer para la Nación: la vuelta a aquello que Antonio Machado denominó "las dos Españas", por el empeño que puso el nuevo presidente en reescribir nuestra historia, dando a su versión un toque cargado de odios, rencores, venganzas y animadversión hacia todo lo que había hecho posible la reconciliación del pueblo español y la esperanza en una mejor convivencia entre los españoles.

Y si el empeño del presidente Zapatero por intentar dividir de nuevo al país, tratando de reabrir heridas que ya estaban casi cerradas, marcó el inicio de la vuelta a un pasado que quienes fueron los artífices de la Transición, y la inmensa mayoría de los españoles teníamos ya en el olvido, la llegada de Pedro Sánchez al poder fue, y sigue siendo, lo peor que nos pudo pasar pues, como consecuencia de su afán por retroalimentar el espíritu de venganza que anidaba y sigue anidando en él, y de querer levantar muros que nos pudieran separar, propició la vuelta a los enfrentamientos de antaño, no solo entre la clase política sino, y lo que es mucho peor, entre la ciudadanía, lo cual no solo es malo, sino muy peligroso.

Hoy somos muchos los españoles que sentimos rabia e indignación por ser testigos de la frivolidad, la indecencia, e incluso, podría decir, la malicia y la altanería con que Pedro Sánchez está tratando de dividir al país, sin importarle lo más mínimo las consecuencias que para el futuro de la Nación pueden tener algunas de sus actuaciones. Mentir como mintió en la campaña electoral previa a las generales del 23J, ocultándonos a todos los electores sus intenciones sobre la amnistía, fue de una gravedad tan incuestionable que no se puede perdonar. A Sánchez, lo de tratar de preservar la convivencia entre los españoles le da igual; solo hay que analizar algunas de las decisiones que ha ido tomando a lo largo de sus mandatos para tener conciencia de que quien nos gobierna es un psicópata del poder, sin escrúpulos y sin más pretensiones que la de intentar seguir donde está, al precio que sea.

Ya lo he dicho muchas veces, y por eso no quiero seguir incidiendo en lo que ya todos ustedes saben; pero lo que sí quiero decir una vez más, porque es lo único que nos puede permitir ir a mejor, es algo parecido a lo que también dijo el Rey en su alocución navideña, cual fue que: "España solo ha progresado cuando los españoles, juntos y unidos, hemos encontrado objetivos que compartir; por eso, todos debemos hacer del cuidado de la convivencia nuestro principal objetivo".

Y digo yo ¿No sería bueno para intentar ir todos juntos que, por ejemplo, en las Cortes Generales se eliminara el uso de los pinganillos…?

¡País!