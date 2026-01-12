Comunicado de "Colados" sobre la Cabalgata de Reyes de Zamora

Un momento de la cabalgata de reyes de Zamora de 2026. / José Luis Fernández / LZA

Desde la coordinación de la Cabalgata de Reyes Magos de Zamora queremos reiterar nuestro respeto por la libertad de opinión, incluso cuando esta es severa o contraria a nuestras decisiones organizativas. Las valoraciones estéticas, artísticas o de enfoque son siempre subjetivas y, como tales, legítimas.

No ocurre lo mismo cuando, de manera reiterada, se vierten en un medio de comunicación acusaciones de irregularidades administrativas, uso indebido de fondos públicos o adjudicaciones arbitrarias, sin que exista respaldo alguno en resoluciones técnicas, informes jurídicos ni pronunciamientos administrativos o judiciales que avalen tales afirmaciones.

En este sentido, no podemos obviar que este colectivo ha sido objeto de una campaña continuada de descrédito que resulta especialmente dolorosa al proceder, en parte, de personas que en su día formaron parte del capital humano y organizativo vinculado a los propios festejos y que, por tanto, conocen de primera mano la complejidad, el rigor y la exigencia que implica su desarrollo.

Asimismo, llama la atención que algunas valoraciones parezcan construirse más desde el conocimiento indirecto, los comentarios de terceros o determinadas interpretaciones interesadas, que desde una observación completa y contextualizada del propio desfile y de su desarrollo real. La crítica, para ser justa, debe partir siempre del análisis directo y del contraste de los hechos.

Este humilde colectivo quiere dejar constancia de que cumplió rigurosamente con todos y cada uno de los requisitos documentales exigidos en el expediente administrativo, hasta el punto de verse obligado a presentar avales y garantías económicas sufragados íntegramente con recursos propios de las personas integrantes de la coordinación, para poder afrontar una tramitación especialmente densa y compleja. Difícilmente puede hablarse de improvisación o trato de favor cuando el nivel de exigencia administrativa fue máximo y asumido personalmente por quienes organizaron el evento.

Cabalgata de reyes / José Luis Fernández / LZA

La Cabalgata fue organizada conforme a los procedimientos legalmente establecidos, con control de los servicios municipales competentes y con documentación pública accesible por los cauces reglados. Las cifras económicas mencionadas en distintas columnas se corresponden con expedientes administrativos fiscalizados, no con “regalos” ni decisiones discrecionales al margen de la ley.

Asimismo, conviene señalar que la mayoría de los proveedores y profesionales contratados para el desarrollo de la Cabalgata fueron empresas y autónomos zamoranos, contribuyendo de este modo al tejido económico local y reforzando el compromiso con la ciudad y su entorno más cercano.

Resulta preocupante que se traslade a la ciudadanía la sospecha de una mala praxis grave sin aportar pruebas concluyentes, alimentando una desconfianza que no se sostiene en hechos contrastados. La crítica es saludable; la insinuación permanente de ilegalidad sin demostración no lo es.

La Cabalgata de Reyes es un evento complejo, mejorable como cualquier iniciativa pública, y aceptamos con humildad aquellas críticas que ayuden a perfeccionarla. Pero también reivindicamos el trabajo honesto de las personas, colectivos y profesionales implicados, así como el esfuerzo realizado para ofrecer a la ciudad un espectáculo pensado para los niños y las familias.

Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: transparencia, responsabilidad en el uso de los recursos públicos y mejora continua, siempre desde el rigor, los datos y el respeto institucional.

Nos quedamos con la ilusión y la sonrisa de los niños que llenaron las calles con sus familias y todas las muestras de cariño y apoyo recibidos.

A. C. COLADOS DE ZAMORA