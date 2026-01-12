Carencia de educación

El sentido común, la lógica, la empatía, el respeto a los demás; el mínimo nivel de las prestaciones políticas, del ejercicio de la función pública, de las obligaciones legales ciudadanas; debieran suponer, implicar, realizar, las correspondientes tareas que debieran implicar, con conocimiento, con diligencia, con amplitud, con profundidad, con decoro, con exactitud, sin acepción de las personas destinatarias del correspondiente quehacer; pues caso contrario implicaría perjuicios inmerecidos a las personas afectadas por tal proceder.

Las "leyes", además, impelen a políticos y funcionarios a que su comportamiento en el ejercicio de sus obligaciones públicas respecto a los "administrados" estén presididas por, entre otros requerimientos, por la decencia que, por ejemplo, debiera implicar la comunicación, la contestación debida siempre, respecto al particular que se dirige a una Administración Pública, como pudiera ser un Ayuntamiento, una Diputación Provincial; pues de no ser así, dichos sujetos pondrían en evidencia su ignorancia, su mala fe, su carencia de sentido del deber, todo ello en perjuicio económico, emocional, de quien cotiza a la Hacienda Pública para que tales desaprensivos coman todos los días; y que tengan presente, además, las responsabilidades de naturaleza administrativa, penal y civil, en que pueden incurrir.

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, contempla y regula, entre otros, el silencio administrativo en su preámbulo, arts.21.4, "4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo", sería conveniente verificar que lo cumplen; , 24, 53 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Públicoles obliga, "Principios de conducta" a que "54.4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones".

Además, cuando políticos y funcionarios no cumplen con sus deberes, las personas perjudicadas, molestándolas, se ven obligadas a demandarles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; ante el Procurador del Común de Castilla y León, con los gastos, demoras, preocupaciones que les supone; como a la Administración Pública de quien dependen los supuestos infractores del ordenamiento jurídico.

E irresponsables de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales no apliquen el silencio, "no den la callada por respuesta", pues quedan en evidencia que no son dignos de cobrar de sus presupuestos, de formar parte de las Corporaciones Locales, de la plantilla. ¿O les gustaría recibir un trato similar de los demás?

Marcelino de Zamora