Venezolanos maduros

Una persona sostiene un cuadro con la imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una marcha convocada por el chavismo este 4 de enero de 2026, en Caracas (Venezuela). EEFE/ Ronald Peña R / Ronald Peña R / EFE

Tambores de guerra acompañados por aplausos y abucheos de unos y otros. Por desgracia, esto es lo que hay: una epidemia de inmadurez que afecta a súbditos y tiranos, víctimas y verdugos, derechas e izquierdas. La ceguera de las ideologías de uno y otro lado opaca estos días lo que deberían ser palabras lúcidas surgidas de la humanidad y palabras proféticas nacidas de la fe. Las está habiendo –¡claro que sí!–, pero se sumergen ahogadas en un ruidoso caos desinformativo.

La realidad, tozuda, sigue dando la razón al papa Francisco, que hablaba con frecuencia de una "tercera guerra mundial por partes". Y subraya más que nunca la necesidad de "una paz desarmada y una paz desarmante, humilde y perseverante", como dijo León XIV en su primer mensaje a la humanidad.

En estos días, lo más luminoso para nosotros, pueden ser esas otras palabras silenciosas que son los hechos. La fe y el compromiso hechos vida de los misioneros que a lo largo del tiempo han llegado a Venezuela sin un despliegue de aeronaves y soldados ni ruedas de prensa triunfalistas, sin medallas ni exabruptos. Con el simple propósito de entregar su vida movidos por un amor más grande. Algunos de ellos, paisanos nuestros. Pienso, por ejemplo, en las Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús, ese puñado de mujeres –algunas de ellas zamoranas– que han pasado unos años entre nosotros, concretamente entre 1999 y 2024 viviendo en Manzanal del Barco y trabajando, desde allí, en la labor pastoral de las parroquias de Alba y Aliste. Antonia, Petra, Josefina, Manuela, Delfina… son las últimas testigos de una comunidad generosa cuyas integrantes se curtieron en la misión en Venezuela –precisamente el lugar de nacimiento de su congregación, fundada en 1890 en Caracas–.

Me viene a la memoria también el testimonio de los Padres Mercedarios naturales de Cerezal de Aliste que han pasado décadas en la ahora llamada República Bolivariana. Como Pablo Castaño (1936-2011), que tras su labor en las prisiones de Guatemala y Venezuela regresó a Zamora como cura diocesano, y que falleció siendo párroco de Sobradillo de Palomares. O Francisco Bernardo, que ahora, a sus 85 años, aún dirige una parroquia en Barcelona, después de haber pasado media vida destinado en Venezuela.

Y, sobre todo, la figura de José Castaño (1939-2017), que llegó a Maracaibo en 1964, pasando 56 años de su vida en América, entre Venezuela y Panamá. Recuerdo que en su última visita a su tierra le recomendaron quedarse, por su delicado estado de salud. Pero decidió volver a Palmira, con los suyos, que eran ya los venezolanos. Y allí murió, víctima de esa "carestía de insumos" cuya existencia siempre ha negado el chavismo. Necesitaba insulina, y no la había. Quiso estar con ellos, a las duras y a las maduras. Hasta las últimas consecuencias. Zamoranos que se hicieron venezolanos. ¿Héroes? Ellos dirían que no. Testigos. Faros de luz para épocas oscuras como la nuestra. ¿Les haremos caso?