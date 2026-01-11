Su Majestad el Rey Petróleo

Conforme se van sabiendo detalles de lo sucedido en Venezuela, más nos acercamos todos (o casi) a la misma conclusión: el petróleo, las inmensas reservas de oro negro que atesora el suelo venezolano. Pero hay mucho más. Ya ni Trump se corta en decir que también van en busca de las llamadas "tierras raras", esos elementos imprescindibles para móviles y otros aparatos de todo tipo y utilidad. Dicen los expertos que quien controle las "tierras raras" acabará controlando las nuevas tecnologías y, por consiguiente, el mundo.

¿Qué para ello hay que cargarse a quien sea menester? No hay problema: ahí están las armas, los barcos, los aviones, los marines y otras tropas de élite, y el miedo de los demás. ¿Y el derecho internacional, las normas, las leyes, la diplomacia? Bah, disposiciones arcaicas, rancias y signos claros de debilidad; todas esas bagatelas las inventaron algunos países porque son flojos, incapaces de defenderse solos. Es decir, como ha declarado el presidente USA: "No necesito el derecho internacional". Su única limitación es su propia "moralidad". Y San Se Acabó cayó en viernes.

¡Ah, el petróleo! No pasa día sin que Trump nos obsequie con alguna de sus previsiones o de sus amenazas. Y lanza cantidades como quien tira confites en los bautizos, a la rebatiña. Que si 50 millones de barriles salidos en pocos años de Venezuela rumbo a Estados Unidos; que si inversiones multimillonarias en la nación sudamericana, pero todas controladas por Wahsington; que si el ¿nuevo? gobierno de Caracas garantiza todo lo garantizable siempre que le haga caso a míster Trump y así sucesivamente. Hasta le ha ofrecido a China y Rusia que entren en el juego petrolero para que, ya de una vez, se repartan el universo y el que venga detrás que arree.

¿Y Europa? Bien, gracias. Anda a ver si redacta un comunicado de condena (o algo parecido). Ha hecho ya escritos que, como se temía, los ha usado Trump para limpiarse salva sea la parte. Europa ha quedado en orsay, lejos de cualquier decisión de peso político. Lo reconozcan o no, los dignatarios europeos le tienen más miedo a Trump que los labradores a los nublados de verano. Y están aterrorizados si al yanqui le da, como insinúa, con intentar quedarse con Groenlandia, hoy una región autónoma de Dinamarca. Para apropiarse de la isla ártica, Trump invoca la seguridad de Estados Unidos como ha invocado el narcotráfico en Venezuela. Excusas. En Groenlandia viven únicamente unas 60.000 personas, pero sus recursos naturales son inmensos (¡ay, las tierras raras!) y su posición estratégica es importantísima para controlar (otra vez el dichoso verbo) las rutas por el Ártico, cada vez más frecuentadas y anheladas por el derretimiento del Polo Norte. O sea, que Dinamarca y Europa ya pueden ir poniéndose el abrigo, o lo que encuentren a mano.

Claro que, siendo más pesimistas, se avecina otro problema gravísimo. Si Trump actúa contra Groenlandia, está atacando a un país de la OTAN. Es decir, una nación de la OTAN, en guerra contra otro miembro del mismo organismo. Lo nunca visto; lo nunca sospechado; lo que jamás nadie pensó ni aun en las peores pesadillas. China y Rusia, sobre todo Putin, se frotan las manos. Su principal contrapeso, la OTAN, se desguaza a sí misma y puede perder su capacidad de reacción, si Rusia prosigue con su política agresiva y bélica, como en Ucrania, donde no hay visos de que llegue la paz.

Y en España, ¿qué? Sabemos lo que piensa Pedro Sánchez, que ha firmado documentos de condena al secuestro de Maduro y pidiendo diálogo, pero desconocemos la postura exacta de PP y Vox. Abascal no se ha pronunciado y Feijóo está diciendo, y casi al mismo tiempo, una cosa y la contraria. La designación de Delcy Rodríguez lo ha descolocado. Hay quien pensaba que todo se iba a arreglar en la entrevista entre Ayuso y Milei en Buenos Aires, pero parece que no. Solo han acordado que Mastantuono juegue más en el Madrid y que Simeone siga eternamente en el Atleti. Algo es algo.