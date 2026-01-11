Irán utilizaría un sistema de reconocimiento facial para perseguir a las mujeres que rechazan vestir el hiyab..

"Libre te quiero,/como arroyo que brinca/de peña en peña./Pero no mía".

Una mujer, anónima para nosotros, pero cuya vida queda desde ese momento sentenciada, se fotografía encendiendo un cigarrillo con la llamarada que sale del cartel con la foto del Ayatollah de Irán.

"Grande te quiero,/como monte preñado/de primavera./Pero no mía".

Otra mujer, herida en una manifestación contra la asquerosa tiranía teocrática en Teherán, dice no tener miedo a la muerte por defender su libertad y la de todas las iraníes porque en realidad lleva ya 47 años muerta; desde que una de las sociedades más avanzadas de Oriente Medio cayera en las garras "liberadoras" de Jomeini y sus sucesores.

"Buena te quiero,/como pan que no sabe/su masa buena./Pero no mía".

Miles de mujeres, en decenas de ciudades salen a la calle, se quitan y queman los hiyabs que les impone una sarta de sádicos psicópatas de la interpretación más integrista e incivilizada del Corán para borrarlas de la faz de la tierra, sin dignidad, sin libertad, sin cara ni voz.

"Alta te quiero,/como chopo que en el cielo/se despereza./Pero no mía".

Una mujer en Venezuela, hoy premio Nobel de la Paz supo enfrentarse, desde el momento más álgido del poder de Chávez, a la aniquilación de una democracia imperfecta para la imposición de una dictadura, anunciada para el pueblo pero, como todas, para la opresión del pueblo.

"Blanca te quiero,/como flor de azahares/sobre la tierra".

La madre de un apresado y torturado en Venezuela, tuvo que resistir incluso las presiones del expresidente Zapatero para que dejara de denunciar lo que le estaba ocurriendo a su hijo (como a otro millar de detenidos ilegalmente, no pocas mujeres entre ellos).

Esta semana, con calma, iré a ver la muestra sobre nuestro genio Agustín García Calvo que, hasta el 15 de febrero, se expone en la Biblioteca Pública de la plaza de Claudio Moyano. Suyos los versos que dan título, comienzo a cada párrafo y fin a esta columna de homenaje a las mujeres, lejanas y cercanas, valientes y libres: "Pero no mía./Pero no mía/ni de Dios ni de nadie".