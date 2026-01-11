La guerra está de moda

Lo ha dicho el papa León XIV el viernes ante el Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede: "La guerra ha vuelto a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende". El pontífice ha advertido también que se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial "que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas". En su opinión, "la paz ya no se busca como un regalo y un bien deseable en sí mismo, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. En cambio, se busca mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio". No había escuchado unas palabras tan claras, enérgicas y contundentes desde hacía muchísimo tiempo. Reitero, una vez más, que lo ha dicho el papa León XIV. Y si lo dice el papa, tal vez algunas voces significativas que estos días han justificado lo que hemos presenciado en Venezuela acudan al confesionario más cercano a reconocer sus pecados. Y si no son creyentes, también pueden hacerlo en la intimidad de su hogar, meditando y reflexionando sobre el alcance de unas justificaciones que solamente sirven para crear un mundo mucho más inhabitable de lo que ya es en estos momentos.

¿Es esto lo que realmente deseamos para nosotros y nuestros hijos? Estimado lector, aunque hoy sea domingo, mójese. No vale mirar para otro lado o cruzarse de brazos para ver cuándo escampa. Es imprescindible posicionarse éticamente y no solo políticamente. Aquí no valen las medias tintas. Por ejemplo, si usted es cristiano, imagino que estará de acuerdo con las palabras de León XIV; sin embargo, según parece, no todos los cristianos comulgan con lo expresado por el Papa, lo cual es sorprendente y da que pensar. Sin ir más lejos, veinticuatro horas después de escuchar esas palabras, algunas personas de mi entorno que son muy religiosas y que frecuentan la Iglesia casi a diario mostraban su desacuerdo. Y me ha sorprendido, porque aunque el Papa es la autoridad máxima y el Magisterio distingue entre declaraciones dogmáticas y opiniones sobre actualidad política, lo más lógico es que un católico comparta sus opiniones. Pero no siempre es así, lo cual me parece muy saludable. Porque en cualquier organización social, indistintamente de que tenga un carácter religioso, secular, civil o pagano, el hecho de disentir es un síntoma de vitalidad y libertad.

La crítica, que es indispensable en democracia y en la vida pública, no está reñida con la libertad de conciencia. Es más, ambas se defienden e incluyen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948. Pero por lo que se lee en las redes sociales -que cada vez son más y más perniciosas- y en otras conversaciones formales e informales, no estoy seguro de que todas las personas compartamos este precepto. Si las críticas, cuando están bien argumentadas, son saludables, ¿por qué deberíamos tener miedo a que la gente se exprese con libertad, aquí y en la Conchinchina? ¿Por qué nos da tanto miedo a que nos lleven la contraria? ¿Acaso no habíamos escuchado en la escuela y a personas con dos dedos de frente que era muy beneficioso discrepar? Sé de buena tinta que en muchos colegios, institutos e incluso en el ámbito universitario se realizan juegos de simulación y talleres para gestionar las diferencias y discrepancias en contextos públicos o privados, como en el hogar, entre padres e hijos, o con los amigos. Pues eso: usted puede discrepar de las palabras iniciales de León XIV. Pero si lo hace, sepa que yo las comparto a pie juntillas.