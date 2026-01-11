Es este deseo lo que perdura: el amor. Un amor que revienta

Sí, yo también lo hice. Lo confieso. ¡Con mis dos hijos, incluso! Quizás el pensar que, si les bautizábamos con agua del Jordán, podríamos llegar a hacer más memorable el sacramento, más auténtico o que los acercaríamos más a la santidad, aún siendo bebés de meses. No sé. A veces nos abrazamos a símbolos para mantenernos a flote. Pero, a lo largo de los años, con la edad y la perspectiva que da la vida y, por ende, la experiencia, uno se da cuenta de ciertas cosas: que no son los símbolos, ni los nombres, ni —a lo mejor, tampoco— las personas…, es la esencia misma de lo que anhelamos.

El olor a tierra mojada es siempre igual, ya sea en el campo, en el barrio o en los caminos que no tienen por qué llevar a Roma. Es el deseo lo que mueve al ser humano, como un motor que mantiene viva la esperanza. Y es que todo comienza y termina por ella. San Rafael Arnaiz nos decía que "toda nuestra ciencia consiste en saber esperar". Como Simeón, que ve cumplido su deseo de ver al Mesías. Como a Juan, que manda preguntar a Jesús si es él el Cristo o deben esperar a otro y la respuesta es maravillosa: "Id a contarle a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres reciben la Buena Noticia" (Mt 11, 4).

En ese pasaje Jesús ensalza la grandeza de Juan el bautista, quien ve cumplida su esperanza. Pero antes de eso, cuando Jesús bajó desde Galilea al Jordán para ser bautizado, ocurre lo inesperado: me imagino esta escena con un breve diálogo en el que el bautista quiere disuadir y convencer al nazareno para abajarse y que sea Jesús quien derrame el agua sobre su cabeza, pero Mateo pone en boca del nazareno una de sus muchas citas de cumplimiento "conviene que cumplamos toda justicia".

El evangelio de Mateo está escrito pensando en el pueblo judío, por eso está sembrado de estas citas en las que constantemente recuerda que "esto sucedió para que se cumpliera la escritura" y hacer ver que Jesús es el Mesías anunciado por los profetas… Pero, retomando lo inesperado de esta escena: al salir del agua, se abrieron los cielos —iniciando el círculo de luz que concluirá en el Gólgota, cuando éstos se cierren y la tierra se oscurezca (Lc 23, 44)— y el Espíritu de Dios bajó sobre Jesús en forma de paloma y se posó sobre él con una voz resonando desde los cielos: "Este es mi Hijo amado, en quien me complazco".

Contrasta este pistoletazo de salida de la vida pública de Jesús con el silencio del Padre en el Calvario. Es la esencia de la fe: creer en la luz y en la tiniebla, en la voz y en el silencio, en el bautismo y en la cruz. Porque es este deseo lo que perdura: El amor. Un amor que revienta.

En los bautizos de mis hijos yo también lo hice: agua del Jordán y un amor que explosiona.