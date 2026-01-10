Respuesta a las informaciones sobre la asamblea de Jesús Nazareno

A tenor de las previas informaciones recogidas por La Opinión El Correo de Zamora tanto en su edición digital como impresa de estos últimos días, nominativos redactores de los textos aludidos y desvirtuados en tales publicaciones, deseamos manifestar nuestra total disconformidad e indignación personal e institucional con respecto a la interpretación realizada en la citada noticia relativa a la reforma del Estatuto y Reglamento interno de la Cofradía de Jesús Nazareno "Vulgo Congregación" en base a las siguientes apreciaciones.

En primer lugar, señalar que la lectura ofrecida en dicho contexto presenta un enfoque claramente efectista y de carácter partidista que, a nuestro entender, desvirtúa el sentido real y el espíritu de las enmiendas presentadas. Estas enmiendas no responden a intereses coyunturales ni a posicionamientos ideológicos, sino a un proceso natural de evolución de la vida cofrade, abordado desde el respeto a la tradición, la identidad de la Cofradía y la realidad social actual, aspectos todos que promueven y alientan la incorporación real y efectiva de las mujeres a la vida plena de la Cofradía, cuestión que ya debería de haberse implementado tiempo atrás en la Cofradía de Jesús Nazareno en base al Estatuto Marco para las cofradías de la Diócesis de Zamora aprobado en el año 2006.

Conviene recordar, además, que los firmantes de las enmiendas cuentan con una trayectoria contrastada en este ámbito, habiendo participado activamente, en etapas anteriores, tanto en la redacción como en la implementación efectiva de esta misma realidad en otras Cofradías y Hermandades de la Semana Santa zamorana. Dicha experiencia acredita un compromiso firme, sereno y responsable con la integración de la mujer en la vida cofrade, siempre desde el consenso y el respeto institucional, valores muy alejados de los parámetros conceptuados al amparo del sentido que desprenden las reseñadas noticias.

Manifestar igualmente nuestro malestar para con el sesgo de las filtraciones parciales o totales de los textos presentados en el marco de una Asociación Pública de Fieles, ámbito único y específico donde debieran ser debatidos como reflejo de la pluralidad y riqueza espiritual existente en el seno de la misma, proceso y pensamiento que trata de corregir, -desde el respeto debido al conjunto de nuestros Hermanos y normas-, reforzar y alimentar el texto presentado en dicho contexto con objeto de fortalecer su base jurídica en el ánimo último de dotar la Cofradía de un Estatuto de garantías reales en base a la prelación que determina el principio de jerarquía normativa, eje tutelar y fundamental que preside y gobierna las enmiendas recogidas con este propósito al cobijo de los diferentes textos.

Así pues, reiterar finalmente nuestro compromiso cofrade de enriquecer la norma desde estos preceptos, comportamientos frontalmente opuestos al clima de disputa y conflicto que, a nuestro entender, se deriva de la lectura de la redacción de sus previas noticias.

Félix Gómez Rodríguez, Timoteo Hernando Calvo, Julián Calvo Domínguez, Blas Leal Delgado, Luis Bueno de Paula y Ana Calvo Domínguez