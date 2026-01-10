R2-D2 vs. V16

Hace unos años, mi amiga Reyes se fue de vacaciones a Disneyland París con sus hijos. No se olvidó de su amiga romanizada a medias y fan acérrima del habitante más famoso de El Bosque de los Cien Acres, así que volvió cargada con un peluche de Winnie the Pooh.

La mayoría de los viajes tengo que hacerlos sola, por lo que, durante mucho tiempo Winnie, alias Luis Moya, me hizo compañía sentado en el asiento del copiloto. Con su cinturón de seguridad bien abrochado, que las normas de circulación sensatas e inteligentes están para cumplirlas en todo momento.

Luego Putin invadió Ucrania. Y como miles de niños ucranianos tuvieron que huir con lo puesto para encontrar refugio en España, Winnie con la Barbie granjera y algún que otro muñeco más cambiaron de dueño. Es de mala educación regalar los regalos, lo sé, pero mi amiga Reyes entendió que se trataba de una buena causa.

Durante un tiempo, la gasolinera amarilla regaló unos peluches muy chulos con los personajes de la serie de TV Angry Birds, que viajaban en el asiento de atrás para que cada vez que mis sobrinos subían a bordo fueran escogiendo y quedándoselos.

Últimamente me acompaña un solitario peluche de WALL·E con una chapita de Ganaderas en Red al que nadie quiere llevarse a casa. Los niños crecen y las nuevas generaciones prefieren a los robots de La Guerra de las Galaxias antes que al feuchín recogebasura.

A partir del 1 de enero WALL·E viaja acompañado no de R2-D2 ni C-3PO, tampoco del T-80, sino de una V16. Es verdad que R2-D2 resultaría también una buena elección. Es un excelente compañero, un robot valiente, decidido y leal hasta el auto apagado, un inmejorable ejemplo a seguir.

Pero la V16 resulta sin duda el invento del siglo. Tanto, que resulta difícil de creer que no se le haya ocurrido antes a una de estas mentes preclaras que nos dirigen. Y eso que Perlita de Huelva lleva cantándolo desde los años sesenta: "Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa… acuérdate de tus niños, que te dicen con cariño compra la baliza, papá".

La V16 no es novedosa. Los tractores salen de fábrica con el antepasado de la V16 en la cabina y tienen obligación de circular por carretera con ella encendida. Para ser visibles en todo momento. Es un invento tan genial, que todos deberíamos llevar una en lo alto de la boina. De este modo sería imposible que no nos viéramos los unos a los otros.

La España vaciada lo sería menos. Saldrías a pastorear por el término de Prado sin sentirte el último habitante de Ainielle. Te harían compañía las balizas encendidas de los paisanines que pasean por Quintanilla del Olmo, los que tiran la basura en Villanueva, los que van a jugar la partida en los bares de Villalpando, los que preparan el huerto en Villamayor o los que sacan el perro a pasear en Quintanilla del Monte. Imposible ver las V16 encendidas de Villalobos. Villalobos es el Botxo terracampino, está en un hoyo.

Ayudaría a mitigar la soledad no deseada, con la V16 nadie se sentirá solo nunca más. Y por supuesto, nadie se pondría por delante en la cola del supermercado esgrimiendo la vaina esa de que no se había dado cuenta que había más gente esperando.

En la capital, ningún peatón sería atropellado, aunque caminara abstraído mirando el móvil. Según un estudio del British Medical Journal, el 98 por ciento de los accidentes urbanos con peatones implicados están causados por un mal uso del móvil. Y ciudades como Vigo, Sabadell o Tarragona están implementando un sistema de señales luminosas en aceras para alertar a peatones que caminan mirando el móvil.

Con la V16 unipersonal ya no hace falta. Se acabaron los despistes, tropezones, choques contra bicicletas y patinetes y los atropellos por mirar el móvil, gracias a la salvadora baliza emitiendo esos seguros destellos de alerta, como de faro costero que guía barcos a buen puerto.

Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de los dos Españas ha de helarte el corazón, cantaba Antonio Machado. Y tenía más razón que un santo. Porque hay otra España de natural maliciosa y conspiranoica que recela del invento del siglo. Otra España que se decanta por R2-D2 antes que por la V16.

Primero argumentaron que es otro sacamantecas. Un nuevo robo a los contribuyentes, por el hecho de que España va a ser el único país de la UE donde hay que conducir con la baliza en la guantera. Y una flagrante vulneración de los derechos fundamentales de todo ciudadano español, porque cuando se cruza La Raia o Los Pirineos no es necesario expedirle un pasaporte a la V16, como a nuestras mascotas.

Después vino el llanto y el crujir de dientes, criticaron que la luz que emite la V16 no se ve un carajo. Acostumbrados como estamos a las estridencias lumínicas navideñas, todos los pueblos y aldeas parecen Las Vegas, cualquier luz es poca.

Para mayor visibilidad podríamos colocar el antepasado tractoril por fuera en el techo del coche. O mejor todavía, esa baliza tan guay que utiliza la policía secreta. Que además de emitir destellos azulados, lleva incorporada alarma sonora. Esa sí que la vería y escucharía hasta San Pedro montando guardia ante las puertas del cielo. Además, nos sentiríamos como Starsky y Hutch.

Por último, alegaron que el GPS que lleva incorporado la V16 para poder geolocalizar cualquier coche averiado supone una peligrosa vuelta al 1984 orwelliano. Todos estaríamos controlados en todo momento. Cómo si no viviéramos suficientemente rodeados de relojes y móviles inteligentes, ordenadores a bordo y Alexas chivatos que nos delatan en todo momento.

Nos estamos volviendo una copia de lo más nefasto del modo de vida norteamericano. El día menos pensado cambiaremos la boina por un embudo forrado con papel de plata en la cabeza. Para evitar que nos espíe la temible NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, como a Angela Merkel.

Miña nai, si sólo nos falta invadir Portugal para secuestrar a Carminho.