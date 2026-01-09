"Penosa, de vergüenza, inapropiada, esperpéntica, disparatada, absurda, fuera de lugar…". Estos y otros calificativos mereció la mal llamada Cabalgata de Reyes de Zamora. Ni Zamora, ni los niños se merecen lo ocurrido por nuestras calles. La perplejidad de la mayoría de espectadores fue en aumento. En un principio daba la sensación de que el asunto, merced a la música, iba por los derroteros de la Semana Santa. Incluso la presidente de Nuestra Madre se prestó a ello. A renglón seguido, las dudas se despejaron. Música ensordecedora, disfraces a gogo e incluso una "batucada", ya digo, más propia del Carnaval de Cádiz que tan familiar resulta a los organizadores.

"Vulgar", "ordinaria", "di sparatada" han sido y son algunos de los adjetivos más utilizados para referirse al adefesio que nos regaló el Ayuntamiento en medio de un buen número de irregularidades que no pueden ni deben pasar desapercibidas. Faltó la magia propia del acontecimiento, la sensibilidad, el buen gusto. Nada encajaba en noche tan especial. Muchas familias al completo iban desapareciendo de las aceras y los críos en edad de opinar, opinaron, y fueron más rotundos. Quienes crean que los niños son tontos y que se les puede vender un bodrio por un acontecimiento de ese calibre al que incluso quieren borrarle el sentido religioso, van de culo, con perdón.

Ese esperpento, ese desatino, ¿en verdad ha costado 120.000 ó 130.000 euros como reza en los papeles que se hicieron tarde y mal porque todo fue una pifia? Han tirado el dinero por la ventana. O han sabido a quien se lo han dado. Porque eso ha sido un regalo. Escribo con papeles en la mano y esos no engañan. Puede que el concejal al bodrio le llame "espectáculo infantil", fue de todo, menos infantil. Es más, algunas mamás de la comitiva de pastores o lo que fueran se dedicaban a buscar entre la gente a sus retoños para llenarles los bolsillos de caramelos y así sucesivamente. Lo que pudieron ver miles de zamoranos no fue digno de Zamora.

Con el mismo dinero que se ha invertido se podría haber realizado un espectáculo más elaborado, que hubiera tenido sentido y que hubiera servido para devolver la ilusión a los niños, y también a los mayores. Qué pena haber dejado atrás la Navidad con semejante espectáculo que rayó en lo grotesco.