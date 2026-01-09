De Irak a Groenlandia pasando por Venezuela: Estados Unidos tampoco paga traidores

Primero vinieron a por las armas de destrucción masiva de Irak, que durante muchos años en el siglo pasado habían sido denunciadas por el presidente de los Estados Unidos, llegando a controlar al presidente iraquí Saddam Hussein con severas restricciones de comercio y sanciones internacionales. Acusado de tener contactos con el terrorismo internacional, de no respetar los derechos humanos y de tener armas de destrucción, se bombardeó el país y se asesinó a la población civil en sucesivas guerras del golfo. Las ramas nunca se encontraron. Finalmente, se capturó a Saddam y se le ahorcó para escarmiento como en las películas del oeste. Después volvieron los chiitas al gobierno hasta hoy, en un estado que es más islámico que democrático. En Irak y en el golfo había petróleo y gas natural, fosfatos y oro.

Como yo no era terrorista ni tenía armas de destrucción, salí a la calle para decir "No a la Guerra", porque estaban masacrando a la gente inocente del pueblo iraquí.

Después vinieron a por los terroristas de al-Qaeda, que habían atentado contra todo un símbolo de los Estados Unidos, como eran las Torres Gemelas, y contra la población que en ellas trabajaba. No se llegó a demostrar que hubieran sido terroristas procedentes de Afganistán los autores de ese atentado con aviones, porque evidentemente murieron. Y todavía hoy existen distintas teorías sobre la autoría de un hecho que provocó la guerra contra los talibanes, el escarmiento a Bin Laden, y la muerte y miseria económica de gran parte de la población afgana. Los Estados Unidos ocuparon el país. Cuando se fueron, volvieron los talibanes a gobernar de manera autocrática concentrando el poder en un líder. No es un gran modelo democrático hoy en día. En Afganistán había gas natural y petróleo, además de tierras raras y otros minerales como oro y piedras preciosas.

Como yo no era terrorista de al-Qaeda ni talibán, salí a la calle para decir "No a la Guerra" porque estaban masacrando a la gente inocente del pueblo afgano.

Después vinieron a por los palestinos de Gaza y Cisjordania, aunque esta vez ha sido apoyando a un aliado estratégico como es el estado de Israel, que primero compró unas tierras para asentar a los colonos tras el genocidio perpetrado por Hitler, y finalmente fue arrebatando el territorio a los que vivían allí desde hacía tiempo, en una acción genocida como la que originó su asentamiento. Tras las expulsiones y los bombardeos de la población de Gaza por Israel y su aliado Estados Unidos, son miles los exiliados y los asesinados en Gaza. Y los que han vuelto tras una paz ficticia, se han encontrado sus casas y ciudades destruidas, dispuestas para un resort turístico que no van a controlar ni a gestionar. No han escarmentado al pueblo capturando a un líder relevante, pero el escarmiento es para toda una población que se ha quedado sin tierra: intento de genocidio total. En Gaza, además de presunto turismo para ricos también hay algo de petróleo para los mismos.

Como yo no era palestina (ahora sí tras el hermanamiento de mi ciudad con Beit Jala) salí a la calle para decir "No a la guerra, no al genocidio".

Después han venido a por el presidente de Venezuela acusado de narcoterrorista, le han secuestrado junto con su mujer, y en la acción del secuestro han muerto algunos cientos de personas. El presidente Maduro ha sido elegido democráticamente en su país -al menos con las mismas garantías que cualquier otro- y ha defendido la independencia de su país, sin injerencias de Estados Unidos. Ha nacionalizado los pozos de petróleo para que sean gestionados por el estado y no por empresas extranjeras multinacionales. Pese a que el secuestro es por narcoterrorista, lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos es que va a quedarse con el petróleo, sin democracia y sin más. El pueblo venezolano no ha sido masacrado con bombas, aunque sí bombardeado con amenazas de "inestabilización" futura si no hacen lo que les ordene el imperio. El secuestro y juicio a Maduro y su mujer no sólo es un escarmiento sino una advertencia al "patio trasero" de los Estados Unidos, que hablan castellano como el de Zamora pero con más sonoridad. Por supuesto que hay petróleo. Han sustituido la palabra América por petróleo: "petróleo para los americanos".

Como yo no soy venezolana, ni petrolera, también saldré a la calle para decir "No a la agresión imperialista contra Venezuela".

Ahora vienen a por Groenlandia, que pertenece a Dinamarca y en consecuencia a la OTAN. Parece que lo hacen civilizadamente, hablando de comprar y no de invadir un estado europeo. Pero en mente hemos ido apuntando las amenazas, agresiones, guerras, bombardeos, advertencias y hasta chascarrillos de mal gusto de quien se cree el matón del patio.

Como su "patio trasero" que ya parece todo occidente y no sólo latinoamérica, es importante recordar que en España hay dos bases militares de Estados Unidos, que son un pequeño territorio dentro de nuestro estado democrático y soberano, pero que puede ser suficiente para impulsarse o para extenderse, como ha sucedido con el estado de Israel en Palestina.

Desde el patio trasero de Zamora en el que no queremos convertirnos. Donde aún no tenemos petróleo pero se genera mucha energía renovable (¡chis! que no nos oigan) habrá que salir a la calle para seguir defendiendo la democracia de los pueblos y diciendo: "No a las guerras de dominación".

Y a los que se rindan por miedo o traicionen por dinero, también desde la pequeña Zamora advertimos que hemos aprendido de la historia de otros imperios en nuestra tierra que: "Roma no paga traidores". Ni Estados Unidos.

Ya escarmentamos con Viriato. No es tarde.