"Despolítica" internacional

Llevamos años instalados en múltiples conflictos que a la sociedad parecen no interesarle porque están "lejos" y "no nos afectan directamente", pero que han empezado a provocar cambios en las reglas que regían la diplomacia y las relaciones internacionales y que, por lo tanto, sí que nos afectan. Más de lo que nos pensamos.

La guerra de Ucrania provocada por Rusia y el genocidio que sigue cometiendo Israel en Gaza son dos de estos conflictos, pero las alarmas también empezaron a encenderse con la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Alarmas que, ahora, no paran de sonar.

Es verdad que Trump es un presidente elegido democráticamente, pero no por ello es menos peligroso. El estadounidense ya se ha hecho con el control de Venezuela y con su petróleo, que era lo único que realmente le importaba. Ha hecho saltar por los aires el derecho internacional con múltiples excusas baratas para lograr lo que quería: dinero y poder. Y como la jugada le ha salido bien, ha decidido amenazar a Groenlandia, a Colombia y a Cuba. Y a ver por dónde sigue, porque en este caso el perro ladrador, también es mordedor.

Además, para seguir marcando el ritmo mundial, acaba de ordenar la retirada de Estados Unidos de todos los grandes organismos internacionales sobre cambio climático.

El mundo está cambiando a un ritmo vertiginoso, hasta el punto de que da miedo. Se está imponiendo la ley de la jungla y del más fuerte, y la incertidumbre cada vez es mayor. No sé si estamos a la puerta de una tercera guerra mundial o de una guerra cibernética o de qué, pero lo que tengo claro es que lo que rige el mundo en estos momentos es la «despolítica»· y la falta de respeto y de ética.